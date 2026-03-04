Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen için PSG'den nihai karar!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i takip eden PSG, Foot Mercato'da yer alan habere göre nihai kararını verdi. Esasen ise PSG yönetimi, Galatasaraylı Victor Osimhen'in maliyetini makul bulmadı.

Burak Ayaydın
04.03.2026
04.03.2026
Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sık sık gündeme gelen , PSG yönetiminden maddi sebeplerle veto yedi. Fransa devi, yıldız golcünün maliyetine odaklandı.

PSG'DE VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ RAFA KALKTI

Gelecek sezon için hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen PSG, Victor Osimhen transferinde geri adım attı! Halihazırda 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bonservisini ve maaş sürecini gözeten yöneticiler, şu an için transferi rafa kaldırdı ve alternatif isimlere yöneldi.

Victor Osimhen için PSG'den nihai karar!

VICTOR OSIMHEN'E AVRUPA'DA YOĞUN İLGİ

Dünyanın sayılı forvetlerinden biri olarak dikkat çeken Victor Osimhen, Bayern Münih ve Atletico Madrid tarafından da takip ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ HANGİ MADDE GÜNDEME GELDİ?
İddialara göre Napoli; Galatasaray ile yapılan anlaşmaya, oyuncunun İtalya'ya dönememesi üzerine bir madde ekletmiş.
