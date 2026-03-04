Victor Osimhen için PSG'den nihai karar!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sık sık gündeme gelen Victor Osimhen, PSG yönetiminden maddi sebeplerle veto yedi. Fransa devi, yıldız golcünün maliyetine odaklandı.
Gelecek sezon için hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen PSG, Victor Osimhen transferinde geri adım attı! Halihazırda 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bonservisini ve maaş sürecini gözeten yöneticiler, şu an için transferi rafa kaldırdı ve alternatif isimlere yöneldi.
Dünyanın sayılı forvetlerinden biri olarak dikkat çeken Victor Osimhen, Bayern Münih ve Atletico Madrid tarafından da takip ediliyor.