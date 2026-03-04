Victor Osimhen için PSG'den nihai karar!

Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sık sık gündeme gelen Victor Osimhen, PSG yönetiminden maddi sebeplerle veto yedi. Fransa devi, yıldız golcünün maliyetine odaklandı.

PSG'DE VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ RAFA KALKTI

Gelecek sezon için hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen PSG, Victor Osimhen transferinde geri adım attı! Halihazırda 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bonservisini ve maaş sürecini gözeten yöneticiler, şu an için transferi rafa kaldırdı ve alternatif isimlere yöneldi.

VICTOR OSIMHEN'E AVRUPA'DA YOĞUN İLGİ

Dünyanın sayılı forvetlerinden biri olarak dikkat çeken Victor Osimhen, Bayern Münih ve Atletico Madrid tarafından da takip ediliyor.