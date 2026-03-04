Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan için İspanya basınından flaş iddia!

Arda Turan'ın kariyeriyle ilgili İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre Arda Turan, Atletico Madrid'in uzun vadeli planlamalarına dahil edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Turan için İspanya basınından flaş iddia!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 18:05

Arda Turan, Atletico Madrid için Diego Simeone sonrasındaki teknik direktör adayları arasında yer aldı. Halihazırda Arjantinli çalıştırıcının Inter'e gideceği gündeme taşınırken, Arda Turan da Atletico Madrid'e yazıldı.

Arda Turan için İspanya basınından flaş iddia!

İSPANYOL DEVİNDE ARDA TURAN VE FILIPE LUIS KRİTİĞİ

Atletico Madrid yönetimi, yeni antrenör için eski futbolcularına yöneldi! An itibarıyla Arda Turan; Shakhtar Donetsk ile önemli bir çıkış yakalarken, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Filipe Luis de Flamengo ile adeta kupalara ambargo koymuş ve olağanüstü bir sezon geçirmişti. Kırmızı beyazlı yönetimin, Diego Simeone'nin son kararına göre süreci resmen ilerletmesi ve Arda Turan ile Filipe Luis gibi genç isimlerden biriyle anlaşması bekleniyor.

Arda Turan için İspanya basınından flaş iddia!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR DONETS PERFORMANSI NASIL?
Ukrayna deviyle 34 müsabakada yer alan Arda Turan, maç başına 2.12 puan ortalaması tutturdu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için resmi transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de Ederson krizi: Domenico Tedesco'nun müdahalesinin olduğu iddia edildi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.