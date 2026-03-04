Arda Turan için İspanya basınından flaş iddia!

Arda Turan, Atletico Madrid için Diego Simeone sonrasındaki teknik direktör adayları arasında yer aldı. Halihazırda Arjantinli çalıştırıcının Inter'e gideceği gündeme taşınırken, Arda Turan da Atletico Madrid'e yazıldı.

İSPANYOL DEVİNDE ARDA TURAN VE FILIPE LUIS KRİTİĞİ

Atletico Madrid yönetimi, yeni antrenör için eski futbolcularına yöneldi! An itibarıyla Arda Turan; Shakhtar Donetsk ile önemli bir çıkış yakalarken, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Filipe Luis de Flamengo ile adeta kupalara ambargo koymuş ve olağanüstü bir sezon geçirmişti. Kırmızı beyazlı yönetimin, Diego Simeone'nin son kararına göre süreci resmen ilerletmesi ve Arda Turan ile Filipe Luis gibi genç isimlerden biriyle anlaşması bekleniyor.