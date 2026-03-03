Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Fenerbahçe'de Ederson krizi: Domenico Tedesco'nun müdahalesinin olduğu iddia edildi!

Fenerbahçe'de Ederson'un performansı tartışılırken, Emre Özcan ise yaşananları Socrates YouTube kanalında yorumladı ve Domenico Tedesco ismine işaret etti. Zira Fenerbahçe teknik direktörü, Ederson için 3 haftalık bir sakatlık dönemi olduğundan bahsetmiş ama süreç öyle ilerlememişti.

Fenerbahçe'de Ederson krizi: Domenico Tedesco'nun müdahalesinin olduğu iddia edildi!
Fenerbahçe'nin yıldız kaleci transferi olarak kadroya kattığı Ederson, son maçlardaki performansıyla tezat bir duruma sürüklenmiş ve sarı lacivertli taraftarlardan yoğun tepki görmüştü. An itibarıyla ise Fenerbahçe ve Ederson arasındaki durumu analiz eden yorumcusu Emre Özcan, Domenico Tedesco'nun bilerek farklı bir inisiyatif aldığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'un kötü performansı ve taraftar tepkileri sonrası, spor yorumcusu Emre Özcan, teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyuncuyu bilinçli olarak dinlendirmek amacıyla "sakatlık" açıklaması yaptığını iddia etti.
Fenerbahçe kalecisi Ederson, son maçlardaki performansıyla taraftarlardan yoğun tepki gördü.
Spor yorumcusu Emre Özcan, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Ederson'u dinlendirmek için "3 hafta olmayacak" açıklamasını bilinçli olarak yaptığını öne sürdü.
Özcan'a göre bu açıklama MR olmadan yapıldı ve sorun hafta içinde çözülerek Ederson'un sahaya çıkması sağlandı.
Ederson, bu sezon 29 maçta 28 gol yerken, 11 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Emre Özcan, taraftarların oyuncular üzerindeki aşırı baskıdan kaçınması ve hiçbir oyuncudan kolayca vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.
Ederson'un Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE'DEKİ EDERSON KRİZİNE DOMENICO TEDESCO MÜDAHALESİ!

Fenerbahçe'de Ederson'un sakatlığı beklenenden erken bitmiş ve futbolseverler için şaşırtıcı bir durum ortaya çıkmıştı! Halihazırdaki tutarsızlığı farklı bir yaklaşımla ele alan Emre Özcan, "Kasımpaşa maçından sonra Domenico Tedesco'nun, ‘Ederson 3 hafta olmayacak’ sözünün arka planında bir şey oldu ve hocanın, ‘sen 2-3 hafta dinlen’ dediğini düşünüyorum. Çünkü MR olmadan bu açıklama mantıklı değildi. Hafta içinde de sorun çözüldü ve sahaya çıktı.... Fenerbahçe’de oyuncular üzerindeki beklenti baskıya dönüşüyor. Sadece Ederson için değil, hiçbir oyuncunun eşine falan yazmamak gerekiyor; bunu yapmamamız lazım. Oyuncuların altından toprağın bu kadar hızlı kaymaması lazım. Ederson bu kadar kolay vazgeçilecek bir kaleci değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE EDERSON'UN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçen yaz döneminde Manchester City'den transfer ettiği 32 yaşındaki Ederson, bu sezon sarı lacivertliler ile 29 maça çıkmış ve 28 gol yemişti! İlave olarak da yıldız eldiven, bu dönemdeki tam 11 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

FENERBAHÇE VE EDERSON ARASINDA KAÇ YILLIK KONTRAT VAR?
Brezilyalı file bekçisi, 2028 yazına kadar süren bir sözleşme imzalamıştı.
