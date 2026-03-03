Fenerbahçe'de Ederson krizi: Domenico Tedesco'nun müdahalesinin olduğu iddia edildi!

Fenerbahçe'nin yıldız kaleci transferi olarak kadroya kattığı Ederson, son maçlardaki performansıyla tezat bir duruma sürüklenmiş ve sarı lacivertli taraftarlardan yoğun tepki görmüştü. An itibarıyla ise Fenerbahçe ve Ederson arasındaki durumu analiz eden spor yorumcusu Emre Özcan, Domenico Tedesco'nun bilerek farklı bir inisiyatif aldığını iddia etti.

FENERBAHÇE'DEKİ EDERSON KRİZİNE DOMENICO TEDESCO MÜDAHALESİ!

Fenerbahçe'de Ederson'un sakatlığı beklenenden erken bitmiş ve futbolseverler için şaşırtıcı bir durum ortaya çıkmıştı! Halihazırdaki tutarsızlığı farklı bir yaklaşımla ele alan Emre Özcan, "Kasımpaşa maçından sonra Domenico Tedesco'nun, ‘Ederson 3 hafta olmayacak’ sözünün arka planında bir şey oldu ve hocanın, ‘sen 2-3 hafta dinlen’ dediğini düşünüyorum. Çünkü MR olmadan bu açıklama mantıklı değildi. Hafta içinde de sorun çözüldü ve sahaya çıktı.... Fenerbahçe’de oyuncular üzerindeki beklenti baskıya dönüşüyor. Sadece Ederson için değil, hiçbir oyuncunun eşine falan yazmamak gerekiyor; bunu yapmamamız lazım. Oyuncuların altından toprağın bu kadar hızlı kaymaması lazım. Ederson bu kadar kolay vazgeçilecek bir kaleci değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE EDERSON'UN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçen yaz döneminde Manchester City'den transfer ettiği 32 yaşındaki Ederson, bu sezon sarı lacivertliler ile 29 maça çıkmış ve 28 gol yemişti! İlave olarak da yıldız eldiven, bu dönemdeki tam 11 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.