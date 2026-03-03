Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmek isterken beklemediği bir skorla sarsılan Fenerbahçe, taraftarının yüzünü güldürecek hamleyi transfer piyasasında yapıyor.

ANTALYASPOR MAÇIYLA GELEN KAYIP VE ERKEN TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Zirvenin 4 puan gerisine düşen Kanarya, moral bozukluğunu taraftarını heyecanlandıracak dev bir transfer haberiyle dağıtmaya hazırlanıyor.

HEDEFTEKİ İSİM: JADON SANCHO

Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin radarına giren isim Jadon Sancho oldu. Bonservisi Manchester United'da bulunan ancak sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki İngiliz yıldız için sarı-lacivertliler masaya oturdu.

SÖZLEŞME DURUMU

Sancho'nun hem Manchester United hem de kiralık oynadığı Aston Villa ile sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncuyu bonservis bedeli olmadan kadroya katma şansını doğuruyor.

OLUMLU TEMAS

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi ile Sancho arasındaki ilk görüşme oldukça pozitif geçti. Spor otoriteleri, Sancho’nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına Fenerbahçe’ye "evet" demesinin büyük bir sürpriz olmayacağını vurguluyor.

KADIKÖY’DE KENDİNİ HATIRLATMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı, Jadon Sancho ismine yabancı değil. İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Aston Villa formasıyla Kadıköy’e konuk olmuştu. Mücadelenin 25. dakikasında attığı golle takımına 1-0’lık galibiyeti getiren Sancho, sergilediği performansla o gün tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde İngiliz futbolcu ve menajeriyle şartları detaylandırmak üzere yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.