Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan zirve takibini sürdürürken bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldız için ilk resmi temasları kurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 09:39

Trendyol ’de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmek isterken beklemediği bir skorla sarsılan , taraftarının yüzünü güldürecek hamleyi piyasasında yapıyor.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

ANTALYASPOR MAÇIYLA GELEN KAYIP VE ERKEN TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Zirvenin 4 puan gerisine düşen Kanarya, moral bozukluğunu taraftarını heyecanlandıracak dev bir transfer haberiyle dağıtmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

HEDEFTEKİ İSİM: JADON SANCHO

Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin radarına giren isim Jadon Sancho oldu. Bonservisi Manchester United'da bulunan ancak sezonu 'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki İngiliz yıldız için sarı-lacivertliler masaya oturdu.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

SÖZLEŞME DURUMU

Sancho'nun hem Manchester United hem de kiralık oynadığı Aston Villa ile sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncuyu bonservis bedeli olmadan kadroya katma şansını doğuruyor.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

OLUMLU TEMAS

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi ile Sancho arasındaki ilk görüşme oldukça pozitif geçti. Spor otoriteleri, Sancho’nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına Fenerbahçe’ye "evet" demesinin büyük bir sürpriz olmayacağını vurguluyor.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor

KADIKÖY’DE KENDİNİ HATIRLATMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı, Jadon Sancho ismine yabancı değil. İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Aston Villa formasıyla Kadıköy’e konuk olmuştu. Mücadelenin 25. dakikasında attığı golle takımına 1-0’lık galibiyeti getiren Sancho, sergilediği performansla o gün tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde İngiliz futbolcu ve menajeriyle şartları detaylandırmak üzere yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yılın transferi gerçekleşiyor! İngilizler duyurdu: Kadıköy'de ağları sarsmıştı, şimdi imzaya geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Lucas Torreira bombası! Yönetim kararını verdi: Sözleşmesi...
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası karar verildi! Savunmaya Kolombiyalı duvar: 25 milyonluk yıldız geliyor
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#süper lig
#aston villa
#Fenerbahçe
#Jadon Sancho
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.