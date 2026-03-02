Galatasaray'da Lucas Torreira bombası! Yönetim kararını verdi: Sözleşmesi...

Galatasaray taraftarının sevgilisi, orta sahanın dinamosu Lucas Torreira hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Güney Amerika ekiplerinin iştahını kabartan Uruguaylı yıldız için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

GÜNEY AMERİKA KULÜPLERİNE KAPILAR KAPANDI

Son dönemde adı sık sık transferde anılan Torreira için Galatasaray yönetimi stratejisini belirledi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, oyuncunun huzurunu ve takım içindeki aidiyetini pekiştirmek isteyen yönetim, süreci hızlandırdı. Gelen bilgilere göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, önümüzdeki günlerde Torreira’nın menajeriyle İstanbul’da bir araya gelerek sözleşme uzatma detaylarını görüşecek.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Geldiği günden bu yana bitmek bilmeyen enerjisi ve pres gücüyle sahanın her yerinde olan 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray formasıyla adeta tarih yazdı. Sarı-kırmızılı kariyerine şimdiden sığdırdıkları ise parmak ısırtıyor. Yıldız orta saha, 3.5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

SADECE SAVUNMA DEĞİL, HÜCUMUN DA KALBİ

Torreira, Galatasaray formasıyla çıktığı 164 maçta sadece rakip atakları kesmekle kalmadı; 10 gol ve 16 asistlik performansıyla skor yüküne de omuz verdi. Son olarak Alanyaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyette 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu, taraftarın "ömürlük sözleşme" talebinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.