Antalyaspor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanında galip gelen ancak Avrupa'ya veda eden Kanarya, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yenilgiye uğrattığı haftada puan farkını koruyamadı.

Fenerbahçe tarafından maç öncesinde yapılan açıklamada; Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı ifade edildi.

Antalya'da oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 43. dakikasında Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Van de Streek farkı 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe ise bu gollere 63'te Sidiki Cherif ve 69'da Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle karşılık verdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI

Bu sonucun ardından zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Rizespor'un deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.