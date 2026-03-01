Menü Kapat
Antalyaspor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Antalyaspor'a deplasmanda çıktı. Kazanarak lider Galatasaray'la olan puan farkını muhafaza etmek isteyen kanarya, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Antalyaspor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Antalyaspor'a deplasmanda çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanında galip gelen ancak Avrupa'ya veda eden Kanarya, lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yenilgiye uğrattığı haftada puan farkını koruyamadı.

Fenerbahçe tarafından maç öncesinde yapılan açıklamada; Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı ifade edildi.

Antalyaspor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

Antalya'da oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 43. dakikasında Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Van de Streek farkı 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe ise bu gollere 63'te Sidiki Cherif ve 69'da Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle karşılık verdi.

Antalyaspor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç golleri kimler attı? Galatasaray Fenerbahçe puan farkı

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI

Bu sonucun ardından zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Rizespor'un deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.

