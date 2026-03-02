Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası karar verildi! Savunmaya Kolombiyalı duvar: 25 milyonluk yıldız geliyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe’de gözler gelecek sezonun kadrosuna çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'savunmanın lideri olsun' diyerek işaret ettiği, İtalya Serie A'da devleşen 25 milyon Euro’luk yıldız için operasyon başladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 10:47

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk ateşini yakarken bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliğine başladı.

UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan ve tamamen yerel kupalara odaklanan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Mevcut stoperlerin durumunun belirsizliği ve savunma hattındaki rotasyon ihtiyacı nedeniyle "nokta atışı" bir isim arayan Kanarya, aradığı ismi İtalya’da buldu.

SAVUNMAYA TEDESCO ONAYLI TAKVİYE

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanı ve bütçe limitleri nedeniyle stoper hamlesini askıya alan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu için çıtayı yükseltti. Teknik patron Tedesco’nun savunma kurgusundaki ilk tercihi olduğu öğrenilen isim ise Bologna'nın parlayan yıldızı Jhon Lucumi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Bu sezon 29 resmi maça çıkan Lucumi, 1 gollük performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro.

SOLAK STOPER AVANTAJI

Tedesco'nun özellikle Lucumi'yi istemesinin arkasında, oyuncunun sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisi yatıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertli kurmayların, İtalyan kulübüyle temas kurarak maliyet araştırmasına başladığı gelen bilgiler arasında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Yaser Asprilla ayrılığı!
Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz transferi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.