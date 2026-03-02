Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası karar verildi! Savunmaya Kolombiyalı duvar: 25 milyonluk yıldız geliyor

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk ateşini yakarken bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliğine başladı.

UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan ve tamamen yerel kupalara odaklanan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Mevcut stoperlerin durumunun belirsizliği ve savunma hattındaki rotasyon ihtiyacı nedeniyle "nokta atışı" bir isim arayan Kanarya, aradığı ismi İtalya’da buldu.

SAVUNMAYA TEDESCO ONAYLI TAKVİYE

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanı ve bütçe limitleri nedeniyle stoper hamlesini askıya alan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu için çıtayı yükseltti. Teknik patron Tedesco’nun savunma kurgusundaki ilk tercihi olduğu öğrenilen isim ise Bologna'nın parlayan yıldızı Jhon Lucumi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Bu sezon 29 resmi maça çıkan Lucumi, 1 gollük performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro.

SOLAK STOPER AVANTAJI

Tedesco'nun özellikle Lucumi'yi istemesinin arkasında, oyuncunun sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisi yatıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için sarı-lacivertli kurmayların, İtalyan kulübüyle temas kurarak maliyet araştırmasına başladığı gelen bilgiler arasında.