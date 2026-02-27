Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz transferi!

Kategoriler
Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'a transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, an itibarıyla Avrupa'nın radarında. Halihazırdaki Juventus maçlarında özel performanslar gösteren Barış Alper Yılmaz, transfer piyasasına adeta en tepeden giriş yaptı.
Galatasaray'daki yüksek tempolu oyunlarıyla Napoli ve Juventus gibi ekiplerin transfer listelerine eklenen Barış Alper Yılmaz, sezon başında önemli bir maaş zammı almış ve ayrılığını ertelemişti! Gelişmelerden hareketle ise milli yıldızın, yakın dönemde yeniden sürpriz ihtimalleri gündemine alması bekleniyor.
Galatasaray ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 35 maça çıkmış ve 9 gol ile 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.