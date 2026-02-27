Galatasaray maçı öncesinde Liverpool'da şok sakatlık: Durumu belirsiz!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da, Florian Wirtz bilmecesi yaşanıyor. Arne Slot, yıldız hücumcu için net konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ LIVERPOOL'DA ŞOK SAKATLIK!

"Jeremie Frimpong bu hafta birkaç kez bizimle antrenman yaptı. Yani o hazır. Ancak Florian Wirtz'in hazır olmasını beklemiyorum. Bu bir hayal kırıklığı. Bir oyuncu hazır olmadığında bu her zaman hayal kırıklığıdır. Geçen haftadan sonra böyle bir şey beklemiyordum. Şu anda bilmiyorum. Genelde bilmiyorum dediğimde aslında bilirim ama paylaşmak istemem. Fakat bu kez gerçekten bilmiyorum. Florian Wirtz'in ne zaman sahalara döneceği belirsiz."