Spor
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi, İngiltere basınında çok ses getirdi. Esasen ise İngilizler, İstanbul'daki maçın turun sonucunu belirlediğine değindi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. İstanbul'daki 3-0'lık mağlubiyet sonrasında turu zorlayan ama başarılı olamayan temsilcimiz, galibiyetle birlikte Ada basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

0:00 148
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST ZAFERİ İNGİLTERE BASININDA!

BBC: "Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

TELEGRAPH: "Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala devam ediyor."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

THE GUARDIAN: "Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

INDEPENDENT: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında oluşturduğu gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü, zar zor da olsa turu geçtiler."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

TNT SPORTS: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, pazar günü Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

NOTTINGHAM POST: "Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

DAILY MAIL: "Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı."

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK GALİBİYETİNDE GOLLER KİMDEN GELMİŞTİ?
Süper Lig devi, Kerem Aktürkoğlu'nun art arda golleriyle skor tabelasını belirlemişti.
