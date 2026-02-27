Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi. İstanbul'daki 3-0'lık mağlubiyet sonrasında turu zorlayan ama başarılı olamayan temsilcimiz, galibiyetle birlikte Ada basınında geniş yer buldu.

Dinle

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 148

FENERBAHÇE'NİN NOTTINGHAM FOREST ZAFERİ İNGİLTERE BASININDA!

BBC: "Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı."

TELEGRAPH: "Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala devam ediyor."

THE GUARDIAN: "Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi."

INDEPENDENT: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında oluşturduğu gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü, zar zor da olsa turu geçtiler."

TNT SPORTS: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, pazar günü Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı."

NOTTINGHAM POST: "Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar."

DAILY MAIL: "Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı."