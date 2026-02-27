Menü Kapat
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Leon Goretzka'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bayern Münihli Leon Goretzka'ya, Juventus talip oldu. İtalya devi, sözleşmesi sona ermek üzere olan 31 yaşındaki yıldız orta saha için temaslarda bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Leon Goretzka'ya sürpriz talip!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listelerinde yer alan Leon Goretzka, La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus yolcusu. Zira Torino temsilcisi, Bayern Münih'ten yeni sözleşme teklifi almayan Alman orta saha için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Leon Goretzka'ya sürpriz talip!

JUVENTUS'TA LEON GORETZKA TRANSFERİ!

2026 Haziran'ında sona erecek sözleşmesinden dolayı transfer piyasasının gözde isimlerinden olan Leon Goretzka, an itibarıyla Juventus'un da radarına takıldı! Halihazırda Süper Lig devlerince de geniş listelerde tutulan deneyimli futbolcunun, yakın zamanda yeni kulübüyle resmen anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Leon Goretzka'ya sürpriz talip!

LEON GORETZKA'NIN BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Bundesliga devinde toplam 295 maça çıkan Leon Goretzka, 48 gol ve 48 asistlik çok önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS MİLLİ TAKIMDAN HANGİ YILDIZLA İLGİLENİYOR?
Çizme temsilcisi, Zeki Çelik transferi için görüşmeler gerçekleştiriyor.
Avrupa'da nefes kesen gece: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Liverpool oldu! İşte Cimbom'un final yolu ve son 16 eşleşmeleri...
#Futbol
#Spor
