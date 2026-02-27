Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Leon Goretzka'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listelerinde yer alan Leon Goretzka, La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus yolcusu. Zira Torino temsilcisi, Bayern Münih'ten yeni sözleşme teklifi almayan Alman orta saha için resmen devreye girdi.

JUVENTUS'TA LEON GORETZKA TRANSFERİ!

2026 Haziran'ında sona erecek sözleşmesinden dolayı transfer piyasasının gözde isimlerinden olan Leon Goretzka, an itibarıyla Juventus'un da radarına takıldı! Halihazırda Süper Lig devlerince de geniş listelerde tutulan deneyimli futbolcunun, yakın zamanda yeni kulübüyle resmen anlaşması bekleniyor.

LEON GORETZKA'NIN BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Bundesliga devinde toplam 295 maça çıkan Leon Goretzka, 48 gol ve 48 asistlik çok önemli bir katkı sağlamıştı.