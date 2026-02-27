Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Liverpool oldu! İşte Cimbom'un final yolu ve son 16 eşleşmeleri...

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda İtalyan devi Juventus’u tarihi bir geri dönüşle saf dışı bırakan temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası "Cimbom"un çeyrek final yolundaki rotası belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında da Liverpool ile karşı karşıya gelmişti. İstanbul’da, RAMS Park’ta oynanan o unutulmaz mücadelede Galatasaray, rakibini Victor Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup ederek tüm Avrupa’da ses getirmişti. Kura sonucu, iki devi bu kez eleme usulü çift maçlı sistemde yeniden karşı karşıya getirdi.
Galatasaray, çeyrek final bileti için ilk maçını taraftarı önünde oynayacak. UEFA tarafından açıklanan takvime göre son 16 turu maç tarihleri şu şekilde:
13 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalan Galatasaray, Juventus karşısında deplasmanda 3-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle toplamda 7-5’lik üstünlük sağlayarak bu tura adını yazdırmıştı. Şimdi gözler, İstanbul’daki ilk maçta alınacak avantajlı skora çevrildi.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Bayer Leverkusen - Arsenal
Bodo/Glimt - Sporting CP