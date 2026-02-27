Fenerbahçe’de forvet operasyonu: Hedefteki isim olmazsa dünya yıldızı bedavaya gelecek!

Şampiyonluk yolunda tüm ısrarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi isimlerle yollarını ayırdıktan sonra oluşan boşluğu elit bir golcüyle doldurmakta kararlı.

HEDEF: NİCOLAS JACKSON

Listenin bir numarasında yer alan isim ise şu an Bayern Münih forması giyen Nicolas Jackson.

BAYERN MÜNİH OPSİYONU KULLANMAYACAK

Chelsea'den kiralık olarak Alman devine giden Senegalli golcünün sözleşmesindeki özel madde, transferin seyrini değiştirdi. Bayern'in 65 milyon euro ödememesi için oyuncuyu 40 maçta ilk 11 başlatması gerekiyor. Ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Jackson, sadece 22 maçta şans bulabildi.

Bavyera ekibinin tapusunu almayacağı kesinleşen 24 yaşındaki forvet için Fenerbahçe yönetimi, Chelsea ile masaya oturdu. Fenerbahçe’nin İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifine karşılık, Chelsea’nin cevabı oyuncuyu doğrudan bonservisiyle elden çıkarmak istemesi oldu.

B PLANI HAZIR: DARWİN NUNEZ SESLERİ

Eğer Nicolas Jackson transferinde pürüzler giderilemezse, rota hemen Suudi Arabistan’a çevrilecek. Fenerbahçe'nin hedefindeki ikinci dev isim ise Darwin Nunez. Devre arasında da gündeme gelen Uruguaylı yıldız için Al-Hilal kulübüyle temaslar sıklaştırıldı. Al-Hilal'in Karim Benzema transferi sonrası yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını askıya aldığı Nunez, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

TRANSFERDE KRİTİK VİRAJ

Sarı-lacivertli kurmaylar, hem Al-Hilal yönetimi hem de oyuncunun menajeriyle dirsek temasını kesmiyor. Tedesco'nun sistemine uyum sağlayacak, "yırtıcı" bir forvet arayan Fenerbahçe, bu iki isimden birini mutlaka Temmuz ayında çubuklu formayla sahaya çıkarmayı hedefliyor.