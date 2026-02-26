Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Operasyon başladı: Manchester City'den gelecek

Galatasaray transferde gövde gösterisine kaldığı yerden devam ediyor. Sane ve Osimhen gibi dünya yıldızlarıyla futbol dünyasını sarsan sarı-kırmızılılar, şimdi de rotayı İngiltere’ye kırdı.

HEDEF: BERNARDO SİLVA

Cimbom, İngiliz devi Manchester City’nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için operasyona başladı.

CİTY İLE YOL AYRIMINDA

Manchester City formasıyla 2017’den bu yana sayısız kupa kaldıran ve Avrupa futbolunun en elit 10 numaraları arasında gösterilen 31 yaşındaki Bernardo Silva, sezon sonunda serbest kalıyor. İngiliz deviyle sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız için Galatasaray yönetimi "sıfır bonservis" planıyla düğmeye bastı.

İLKAY VE SANE DEVREDE

Transfer operasyonunun en dikkat çeken detayı ise Galatasaray’ın yöntemi oldu. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, City’den eski takım arkadaşları Bernardo Silva için bizzat devrede. Portekizli yıldızla yakın dostluğu bulunan iki ismin, İstanbul’daki atmosferi ve Galatasaray’ın vizyonunu anlatarak Silva’yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

YENİ MERTENS ETKİSİ

Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva’yı sadece bir transfer değil, Dries Mertens’in bıraktığı mirası devralacak bir lider olarak görüyor. Mertens ile yakalanan "tecrübeli lider" formülünü Silva ile bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen Cimbom, Portekizli yıldızla hücum hattını tamamen "Şampiyonlar Ligi seviyesine" çekmek istiyor.

BECKHAM VE JUVENTUS PUSUDA

Galatasaray bu transferde yalnız değil. David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Messi’nin yanına Silva’yı eklemek için kesenin ağzını açmış durumda. Ancak Portekizli yıldızın kariyerine henüz ABD’de devam etmek istemediği ve Avrupa’da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan İtalya’dan Juventus da devrede. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Damien Comolli’nin temaslara başladığı ancak Silva’nın kararını verirken "Şampiyonlar Ligi" faktörünü ön planda tutacağı kaydedildi.