Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den sonra Benfica süreci de olaylı ilerliyor. Türkiye'de Okan Buruk'a karşı tavırlarıyla olumsuz tepkiler gören Jose Mourinho, Gianluca Prestianni ve Vinicius Junior arasındaki kritik olaya yaklaşımı sebebiyle şimdi de Luisao tarafından net şekilde hedef gösterildi.

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

JOSE MOURINHO'NUN BENFICA'DAKİ IRKÇILIK İDDİALARINA YAKLAŞIMI, KULÜP EFSANESİ LUISAO'DAN VETO YEDİ!

Benfica'da 15 yıl forma giyen ve kariyerini Portekiz devinde noktalayan kulüp efsanesi Luisao; ırkçılık tartışması hakkında, "Vinicius Junior'un sporcularımızdan birine yönelik yaptığı ırkçılık suçlamalarıyla ilgili kulübün benimsediği tutumdan duyduğum endişeyi gizleyemiyorum! Şaşırtıcı bir şekilde kurumsal tepki, bu kadar ciddi bir şikâyetten sonra olayları soruşturmakla ilgili gerçek bir ilgi göstermeden, suçlanan oyuncunun ifadesini hemen onaylamak oldu.

En büyük efsanemiz Eusébio'nun imajının; kulübü ırkçılıkla mücadelede yanılmaktan koruyacak bir kalkan olarak kullanılması, gerçekten acı vericiydi; mağduru itibarsızlaştırmaya yönelik sayısız girişim de öyleydi! Benfica her zaman herhangi bir durumdan, herhangi bir oyuncudan, teknik direktörden veya andan daha büyük olmuştur. Kendini her zaman değerlerin, insani boyutun ve tarihsel sorumluluğun bir kurumu olarak sunmuştur. Ben de 2003 yılında Luz'a geldiğim andan itibaren; kulübün en büyük sportif krizlerinden birini yaşadığı dönemde, böyle öğrendim ve böyle yaşadım.

Şu anda asıl tehlikede olan bu. Rekabetlerle, A'yı veya B'yi korumakla ilgili değil. İlkelerle ilgili. Irkçılık bir görüş değil. Kararlı ve sorumlu bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir bela ve belki de toplum olarak ilk adım en zor olanı: Aynaya bakmak ve vicdanımızı sorgulamak!

Doğası ve tarihiyle devleşmiş bu kulübün, onu ahlaki olarak küçültmeye çalışanların elinde acı çekmesini görmek acı verici. Tanıdığım ve sahada savunduğum Benfica her zaman tarihin doğru tarafındaydı." ifadelerini kullandı.