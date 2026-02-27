Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'da, Gianluca Prestianni tarafından Real Madridli Vinicius Junior'a ırkçı bir yaklaşım sergilendiği iddia edilmişti. An itibarıyla ise Benfica efsanesi Luisao, kulübün değerlerini öne çıkardı ve Jose Mourinho ile Gianluca Prestianni'yi eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 20:07

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den sonra Benfica süreci de olaylı ilerliyor. Türkiye'de Okan Buruk'a karşı tavırlarıyla olumsuz tepkiler gören Jose Mourinho, Gianluca Prestianni ve Vinicius Junior arasındaki kritik olaya yaklaşımı sebebiyle şimdi de Luisao tarafından net şekilde hedef gösterildi.

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

0:00 122
Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

JOSE MOURINHO'NUN BENFICA'DAKİ IRKÇILIK İDDİALARINA YAKLAŞIMI, KULÜP EFSANESİ LUISAO'DAN VETO YEDİ!

Benfica'da 15 yıl forma giyen ve kariyerini Portekiz devinde noktalayan kulüp efsanesi Luisao; ırkçılık tartışması hakkında, "Vinicius Junior'un sporcularımızdan birine yönelik yaptığı ırkçılık suçlamalarıyla ilgili kulübün benimsediği tutumdan duyduğum endişeyi gizleyemiyorum! Şaşırtıcı bir şekilde kurumsal tepki, bu kadar ciddi bir şikâyetten sonra olayları soruşturmakla ilgili gerçek bir ilgi göstermeden, suçlanan oyuncunun ifadesini hemen onaylamak oldu.

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

En büyük efsanemiz Eusébio'nun imajının; kulübü ırkçılıkla mücadelede yanılmaktan koruyacak bir kalkan olarak kullanılması, gerçekten acı vericiydi; mağduru itibarsızlaştırmaya yönelik sayısız girişim de öyleydi! Benfica her zaman herhangi bir durumdan, herhangi bir oyuncudan, teknik direktörden veya andan daha büyük olmuştur. Kendini her zaman değerlerin, insani boyutun ve tarihsel sorumluluğun bir kurumu olarak sunmuştur. Ben de 2003 yılında Luz'a geldiğim andan itibaren; kulübün en büyük sportif krizlerinden birini yaşadığı dönemde, böyle öğrendim ve böyle yaşadım.

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

Şu anda asıl tehlikede olan bu. Rekabetlerle, A'yı veya B'yi korumakla ilgili değil. İlkelerle ilgili. Irkçılık bir görüş değil. Kararlı ve sorumlu bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir bela ve belki de toplum olarak ilk adım en zor olanı: Aynaya bakmak ve vicdanımızı sorgulamak!

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

Doğası ve tarihiyle devleşmiş bu kulübün, onu ahlaki olarak küçültmeye çalışanların elinde acı çekmesini görmek acı verici. Tanıdığım ve sahada savunduğum Benfica her zaman tarihin doğru tarafındaydı." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'yu hedef gösterdi: Benfica'daki Gianluca Prestianni'nin ırkçılık tartışmalarına tarihi çıkış!

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA SÜREÇLE İLGİLİ NASIL BİR KARAR ALMIŞTI?
Gianluca Prestianni, 1 maçtan men edilmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest zaferi İngiltere basınında: Yuhalandı vurgusu!
Galatasaray maçı öncesinde Liverpool'da şok sakatlık: Durumu belirsiz!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.