SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Liderin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!
Burak Ayaydın
28.02.2026
28.02.2026
Galatasaray ve Alanyaspor, İstanbul'da sahaya çıktı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı ve ev sahibinin zaferiyle sonuçlandı.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Singo, Eren, Boey, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

Alanyaspor: Victor, Lima, Ümit, Aliti, Mounie, Duarte, Elia, Hwang, Janvier, Makouta, Hadergjonaj.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

GALATASARAY-ALANYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

1' İstanbul'da ilk düdük!

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2027792227519373611?s=20

3' Galatasaray sağdan Boey ile orta denedi ve Ümit araya girdi.

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2027795717222220075?s=20

12' İki takım da tempolu başladı.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

22' Galatasaray Boey ile golü attı, ofsayt bayrağı havada!

28' Torreira savunma arkasına bir pas gönderdi ama Lima kademeye girdi.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

31' Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleciden sekti ve direkten dışarı çıktı!

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

39' Hwang orta sahadan şansını denedi ve Alanyaspor direğe takıldı!

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

45' Uzatma süresi olarak 2 dakika eklendi.

GOL! 45+ Galatasaray Boey ile öne geçti!

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027804037282722067?s=20

RAMS PARK'TA İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027803956777279597?s=20

46' İstanbul'da ikinci perde!

GOL! 49' Alanyaspor Mounie ile skoru eşitledi: 1-1!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027809964958400944?s=20

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027809486228832302?s=20

55' Galatasaray'ın ortasında ters bir kafa geldi ve top direkten oyuna döndü!

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

GOL! 58' Galatasaray'da Torreira sahnede: Sarı kırmızılılar 2-1 önde!

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027812179966066982?s=20

66' Uğurcan Çakır, savunma arkasına atılan topu engelledi.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

75' Alanyaspor tempoyu artırmaya çalışıyor, Galatasaray savunuyor.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

81' Osimhen, kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi.

GOL! 83' Kaleci Victor'un hatasında Osimhen fırsatı değerlendirdi: 3-1!

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

90' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027820711549505739?s=20

İSTANBUL'DA FUTBOL AKŞAMI SONA ERDİ: GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027820752867627452?s=20

GALATASARAY, ALANYASPOR'U 7 MAÇTIR MAĞLUP EDİYOR!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki son 7 maçta Alanyaspor'u mağlup etti. Esasen ise sarı kırmızılılar; söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, iki kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1, 3-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

GALATASARAY'DA LİDERLİK HESAPLARI

Süper Lig devi, Alanyaspor maçını hatasız geçti ve liderliğini sürdürdü! Zira Galatasaray'ın İstanbul'da alacağı sürpriz bir mağlubiyet, Fenerbahçe adına zirve kritiğini gündeme taşıyacaktı.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

ALANYASPOR'DA SIKINTILI DÖNEM

Trendyol Süper Lig'deki son 6 maçında sadece 1 kez kazanan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'dan en az 1 puanla dönmeyi hedefliyordu. İlave olarak da Alanyaspor, an itibarıyla küme hattına 2 maçlık mesafede.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

GALATASARAY'IN PERFORMANSI MERAK EDİLİYORDU

Bu sezon Avrupa haftalarında önemli kayıplar yaşayan Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında da sürpriz bir sonuç alıp almayacağı merak ediliyordu. Temsilcimiz Galatasaray, hafta içi Şampiyonlar Ligi arenasında Juventus ile karşılaşmış ve rakibini turnuva dışına itmişti.

Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNDA KİMİNLE EŞLEŞTİ?
Temsilcimiz, Premier Lig devi Liverpool ile karşılaşacak.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz transferi!
#Spor
#Spor
