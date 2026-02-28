Galatasaray Alanyaspor engelini de kayıpsız geçti!

Galatasaray ve Alanyaspor, İstanbul'da sahaya çıktı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı ve ev sahibinin zaferiyle sonuçlandı.

GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Singo, Eren, Boey, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Lima, Ümit, Aliti, Mounie, Duarte, Elia, Hwang, Janvier, Makouta, Hadergjonaj.

GALATASARAY-ALANYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

1' İstanbul'da ilk düdük!

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2027792227519373611?s=20

3' Galatasaray sağdan Boey ile orta denedi ve Ümit araya girdi.

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2027795717222220075?s=20

12' İki takım da tempolu başladı.

22' Galatasaray Boey ile golü attı, ofsayt bayrağı havada!

28' Torreira savunma arkasına bir pas gönderdi ama Lima kademeye girdi.

31' Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleciden sekti ve direkten dışarı çıktı!

39' Hwang orta sahadan şansını denedi ve Alanyaspor direğe takıldı!

45' Uzatma süresi olarak 2 dakika eklendi.

GOL! 45+ Galatasaray Boey ile öne geçti!

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027804037282722067?s=20

RAMS PARK'TA İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027803956777279597?s=20

46' İstanbul'da ikinci perde!

GOL! 49' Alanyaspor Mounie ile skoru eşitledi: 1-1!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027809964958400944?s=20

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027809486228832302?s=20

55' Galatasaray'ın ortasında ters bir kafa geldi ve top direkten oyuna döndü!

GOL! 58' Galatasaray'da Torreira sahnede: Sarı kırmızılılar 2-1 önde!

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027812179966066982?s=20

66' Uğurcan Çakır, savunma arkasına atılan topu engelledi.

75' Alanyaspor tempoyu artırmaya çalışıyor, Galatasaray savunuyor.

81' Osimhen, kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi.

GOL! 83' Kaleci Victor'un hatasında Osimhen fırsatı değerlendirdi: 3-1!

90' Uzatma süresi olarak 3 dakika belirlendi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2027820711549505739?s=20

İSTANBUL'DA FUTBOL AKŞAMI SONA ERDİ: GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR!

https://x.com/Alanyaspor/status/2027820752867627452?s=20

GALATASARAY, ALANYASPOR'U 7 MAÇTIR MAĞLUP EDİYOR!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki son 7 maçta Alanyaspor'u mağlup etti. Esasen ise sarı kırmızılılar; söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, iki kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1, 3-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

GALATASARAY'DA LİDERLİK HESAPLARI

Süper Lig devi, Alanyaspor maçını hatasız geçti ve liderliğini sürdürdü! Zira Galatasaray'ın İstanbul'da alacağı sürpriz bir mağlubiyet, Fenerbahçe adına zirve kritiğini gündeme taşıyacaktı.

ALANYASPOR'DA SIKINTILI DÖNEM

Trendyol Süper Lig'deki son 6 maçında sadece 1 kez kazanan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'dan en az 1 puanla dönmeyi hedefliyordu. İlave olarak da Alanyaspor, an itibarıyla küme hattına 2 maçlık mesafede.

GALATASARAY'IN PERFORMANSI MERAK EDİLİYORDU

Bu sezon Avrupa haftalarında önemli kayıplar yaşayan Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında da sürpriz bir sonuç alıp almayacağı merak ediliyordu. Temsilcimiz Galatasaray, hafta içi Şampiyonlar Ligi arenasında Juventus ile karşılaşmış ve rakibini turnuva dışına itmişti.