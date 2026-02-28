Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları son 16 turu maçlarına dair konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, bu sezon turnuvanın lig aşamasının ikinci haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Slot, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 kurası oldu." dedi.
Galatasaray karşısında bu sezon lig aşamasında aldıkları mağlubiyeti hatırlatan Arne Slot, "Deplasman maçında, eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Hollandalı teknik adam, "Bu eşleşmedeki en büyük zorluğumuz, özellikle Galatasaray'ın Juventus karşısında çok olumlu bir sonuç alarak son 16'ya kalması. Ancak buraya gelmek için çok çalıştık ve buraya gelmeyi çok istedik ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.
Arne Slot, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'nden önce diğer turnuvalarda önemli maçlarımız var ve umarım Galatasaray maçında olabildiğince hazır olacağız." sözlerini sarf etti.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk maç 10 Mart Salı akşamı saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak. Rövanştaki Liverpool-Galatasaray karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba gecesi 23:00'te başlayacak.