Spor
 Onur Kaya

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot kuraya ilişkin değerlendirmede bulundu. Turnuvanın lig aşamasında sarı kırmızılılara 1-0 kaybeden Alman çalıştırıcı, eşleşmedeki en büyük zorluğu açıkladı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı
Haber Merkezi
28.02.2026
28.02.2026
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları son 16 turu maçlarına dair konuştu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Arne Slot, Galatasaray ile eşleşmenin zorlu bir kura olduğunu belirtti.
Slot, İstanbul'da oynanan lig aşamasındaki maçtan daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.
Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı sonuçla son 16'ya kalmasının büyük bir zorluk olduğunu ifade etti.
Slot, Galatasaray maçına mümkün olduğunca hazır olacaklarını dile getirdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 10 Mart Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, bu sezon turnuvanın lig aşamasının ikinci haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmişti.

"ZORLU BİR KURA OLDU"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Slot, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 kurası oldu." dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

İLK MAÇTAKİ MAĞLUBİYETE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray karşısında bu sezon lig aşamasında aldıkları mağlubiyeti hatırlatan Arne Slot, "Deplasman maçında, eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

"EŞLEŞMEDEKİ EN BÜYÜK ZORLUĞUMUZ..."

Sözlerine devam eden Hollandalı teknik adam, "Bu eşleşmedeki en büyük zorluğumuz, özellikle Galatasaray'ın Juventus karşısında çok olumlu bir sonuç alarak son 16'ya kalması. Ancak buraya gelmek için çok çalıştık ve buraya gelmeyi çok istedik ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

"GALATASARAY MAÇINDA HAZIR OLACAĞIZ"

Arne Slot, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'nden önce diğer turnuvalarda önemli maçlarımız var ve umarım Galatasaray maçında olabildiğince hazır olacağız." sözlerini sarf etti.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray yorumu! En büyük zorluğu açıkladı

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk maç 10 Mart Salı akşamı saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak. Rövanştaki Liverpool-Galatasaray karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba gecesi 23:00'te başlayacak.

