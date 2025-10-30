Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Liverpool'da Arne Slot kararı: Yerine geçecek isim duyuruldu!

Liverpool'da Arne Slot için flaş bir karar alındı. Fichajes'te yer alan habere göre İngiliz yöneticiler, Arne Slot için 3 maçlık takvim belirledi.

Liverpool'da Arne Slot kararı: Yerine geçecek isim duyuruldu!
Liverpool'un krizi büyüdükçe, hedef Arne Slot olmuştu. An itibarıyla ise Hollandalı hoca için kritik bir eşiğe gelindi.

Liverpool'da Arne Slot kararı: Yerine geçecek isim duyuruldu!

LIVERPOOL'DA 3 MAÇLIK SERÜVEN

Arne Slot için hedef maçlar olarak; Aston Villa, Real Madrid ve Manchester City belirlendi. Esasen ise genç çalıştırıcı, buradaki kayıplara göre İngiliz devine veda etmek zorunda kalacak.

Liverpool'da Arne Slot kararı: Yerine geçecek isim duyuruldu!

ARNE SLOT SONRASINDA FILIPE LUIS TERCİHİ

Domenico Tedesco'dan önce adı Fenerbahçe ile anılan Filipe Luis, şimdi de Liverpool'un gündemine geldi. Zira Brezilyalı antrenör, ülkesinde oldukça başarılı bir performans gösteriyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

FILIPE LUIS'İN PERFORMANSI NASIL?
Flamengo ile kupalar kazanan Filipe Luis, şu ana kadar 76 karşılaşmada yer almış ve maç başına 2.18 puan ortalaması yakalamıştı.
