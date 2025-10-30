Endrick'e Süper Lig'den teklif: Kiralama opsiyonu masada!

Kategoriler
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'de forma bulamayan Endrick için kiralama talebini iletti.
Fenerbahçe'nin uzun zamandır hücum hattına takviye planladığı günlerde, Endrick ihtimali de değerlendirildi. Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'in gözden çıkardığı Endrick için kiralama teklifi yaptı.
Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmak ve ardından kendini ispatlayarak dönmek isteyen Endrick, önceliğini Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak belirledi. Esasen ise Brezilyalı yetenek, Avrupa kupalarında derece alabileceği bir takım için de ayrıca parantez açtı ve menajerine de bu doğrultuda ilerlemesini söyledi. En nihayetinde ise süreçten hareketle Fenerbahçe'nin, sürpriz transfer hamlesini mutlu sonla bitirmesi zor görülüyor.
Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle birlikte formayı kaybeden Endrick, bu sezon Kral'ın Takımı'nda hiç süre alamadı.