19°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Cenk Tosun için transferde yurt dışı kritiği!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun için Azerbaycan basınından flaş bir iddia geldi. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın duyurusuna göre Cenk Tosun, Fenerbahçe sonrasındaki adresi için Neftçi PFK'yı gündemine aldı.

Fenerbahçeli Cenk Tosun için transferde yurt dışı kritiği!
Burak Ayaydın
30.10.2025
30.10.2025
için sürpriz bir süreci gelişti. Halihazırda yönetimince kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, menajerler aracılığıyla ekibi Neftçi PFK'ya önerildi.

Fenerbahçeli Cenk Tosun için transferde yurt dışı kritiği!

CENK TOSUN DA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Azerbaycan basınının iddiasına göre Cenk Tosun, aynı Vincent Aboubakar gibi gelişmelere olumlu yaklaştı ve orta noktada buluşulmasıyla birlikte Neftçi PFK'da oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçeli Cenk Tosun için transferde yurt dışı kritiği!

CENK TOSUN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de istediği kadar forma süresi bulamayan Cenk Tosun, toplamda 29 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN FENERBAHÇE'YE NASIL GELMİŞTİ?
Beşiktaş'tan istediği teklifi alamayan Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin kontrat önerisini kabul etmişti.
Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor
