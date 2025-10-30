Fenerbahçeli Cenk Tosun için transferde yurt dışı kritiği!

Cenk Tosun için sürpriz bir transfer süreci gelişti. Halihazırda Fenerbahçe yönetimince kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, menajerler aracılığıyla Azerbaycan ekibi Neftçi PFK'ya önerildi.

CENK TOSUN DA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Azerbaycan basınının iddiasına göre Cenk Tosun, aynı Vincent Aboubakar gibi gelişmelere olumlu yaklaştı ve orta noktada buluşulmasıyla birlikte Neftçi PFK'da oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

CENK TOSUN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de istediği kadar forma süresi bulamayan Cenk Tosun, toplamda 29 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.