19°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Türkiye futbolunda yaşanan bahis skandalının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. PFDK'ya sevk edilen 152 isim arasında yer alan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de olması bu soruşturmanın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermişti. Gazeteci Ali Naci Küçük katıldığı bir programda hayrete düşüren bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış
Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde hakemlerin oynadığını ve bu için soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı. Ortaya atılan yeni iddia sonrası tüm futbol severler hayrete düştü.

Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etmişti.

Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış

"KENDİ YÖNETTİĞİ MAÇTA 5 MİLYON LİRA KAZANMIŞ"

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında üst klasmandaki 7 hakemden birinin kendi maçına bahis oynadığını iddia etti. Ali Naci Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında kırmızı kart çıkar diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor."

Bahis skandalıyla ilgili olay iddia! Kendi yönettiği maça oynadı: 400 bin yatırmış, 5 milyon TL kazanmış
