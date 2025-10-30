Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dursun Özbek'ten bahis açıklaması: En süratli şekilde karar verilmesi lazım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili başlattığı soruşmada gerekli soruşturmaların bir an önce yapılıp kararın verilmesi gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dursun Özbek'ten bahis açıklaması: En süratli şekilde karar verilmesi lazım!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 16:25

Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu'nun () hakemlerin oynamasıyla ilgili başlattığı soruşmada gerekli soruşturmaların bir an önce yapılıp kararın verilmesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek'ten bahis açıklaması: En süratli şekilde karar verilmesi lazım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Teknik Direktörü ile futbolcular, kulübün sponsor firmasının proje tanıtım lansmanına katıldı.

'SORUŞTURMANIN SONUNU BEKLEMEK LAZIM'

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, hakemlerin bahis oynaması konusuyla ilgili olarak, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak görüşmelerimizi yaptığımız duyurularla Türk futbol camiasına, herkese anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuya her seviyede destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten bahis açıklaması: En süratli şekilde karar verilmesi lazım!


'DÜNYA BASINI BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR'

Başkan Özbek, Nijeryalı futbolcu Vicitor Osimhen ile firmanın projeleri için reklam filminde oynayacağını belirterek, "Victor, Türkiye'ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Onun transferi için de sözleşmemizde yazdığı gibi bu çekimden dolayı yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir katkı olacak" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın bir dünya kulübü olduğunu vurgulayan Abdullah Kavukcu ise, "Şu anda dünya basını bizimle görüşmek istiyor. Geldiğimiz nokta çok farklı. Bu da sponsorların bize bakış açısını çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkartıyor. Victor'un transferinde konuşuyorduk. Herkesin sorduğu sponsorluklar nereden gelecek diye sorunun cevabının biri sponsorumuz. 6 milyonluk sponsorluğun 2 milyonunu veriyorlar. Diğer iki sponsorumuz da var. Başkanım daha sonra açıklar. Biz aynı zamanda sponsorlarımıza da destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'den ortak açıklamalar! Hakemlerin bahis skandalına ilk yorum
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahisçi hakem açıklaması! Bir daha yer almayacaklar
ETİKETLER
#galatasaray
#dursun özbek
#okan buruk
#tff
#hakemler
#bahis
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.