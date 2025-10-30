Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile ortak açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz Ankara'da ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile savunma sanayide işbirliğini, Eurofighter uçaklarının teslimatı gibi konuları görüştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Suriyedeki gelişmeleri ele aldık. 10 Mart mutabakatının uygulanması önem arz ediyor. Bugün yaptığımız görüşmelerde iki yakın NATO müttefiki olarak ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri ele aldık. Stratejik olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik.

HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Almanya'daki kardeşlerimizin kazanımlarına önem veriyoruz. Türkiye Almanya arasındaki ilişkiler olumlu seyrini sürdürüyor. Ticarette hedefimiz 60 milyon dolar.

(Ukrayna-Rusya) Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz

Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye bizi meşgul eden tüm dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör. Güvenlik politikaları alanında daha yakın işbirliği içinde olacağız. Eurofıghter uçakları hepimizin ortak güvenliği için önemli. Türkiye çok yakın bir müttefik.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, Türkiye’de gerçekleştirdiği resmi temaslar öncesinde, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Almanya Şansölyesi Merz özel deftere, şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."