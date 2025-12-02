Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Federico Valverde'ye İngiliz kancası: Real Madrid'de transfer hesapları!

Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde'ye Manchester United talip oldu. Mirror'da yer alan habere göre; Federico Valverde için iki büyük kulüp arasındaki transfer pazarlıkları resmen başladı.

Federico Valverde'ye İngiliz kancası: Real Madrid'de transfer hesapları!
Burak Ayaydın
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 21:55

Real Madrid'e veda edecek oyunculara bir yenisi daha eklenmek üzere. Son dönemde Vinicius Junior'un adı gündemi meşgul ederken, şimdi de Federico Valverde hesapları başladı. Esasen ise Manchester United, yıldız orta saha için Real Madrid'in bonservis beklentisini sordu.

Federico Valverde'ye İngiliz kancası: Real Madrid'de transfer hesapları!

REAL MADRID 100 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Federico Valverde'nin vedası için pazarlıkları 100 milyon Sterlinden başlatan Real Madrid'e, İngiliz devinden karşı teklif olarak 70 milyon Sterlin önerisi geldi. Halihazırda Xabi Alonso'dan memnun olmayan Federico Valverde'nin de ayrılmaya olumlu yaklaştığı günlerde, pazarlıkların ne yönde ilerleyeceği ve ciddi bir bonservis indirimi olup olmayacağı ayrıca tartışma konusu oldu.

Federico Valverde'ye İngiliz kancası: Real Madrid'de transfer hesapları!

FEDERICO VALVERDE VE REAL MADRID İLE YENİ SEZONU

Bu sezon eflatun beyazlı forma ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

URUGUAYLI ORTA SAHANIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Yıldız oyuncu, an itibarıyla 130 milyon Euroluk bir değerlendirmeye sahip.
