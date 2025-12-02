Federico Valverde'ye İngiliz kancası: Real Madrid'de transfer hesapları!

Real Madrid'e veda edecek oyunculara bir yenisi daha eklenmek üzere. Son dönemde Vinicius Junior'un adı gündemi meşgul ederken, şimdi de Federico Valverde hesapları başladı. Esasen ise Manchester United, yıldız orta saha için Real Madrid'in bonservis beklentisini sordu.

REAL MADRID 100 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Federico Valverde'nin vedası için pazarlıkları 100 milyon Sterlinden başlatan Real Madrid'e, İngiliz devinden karşı teklif olarak 70 milyon Sterlin önerisi geldi. Halihazırda Xabi Alonso'dan memnun olmayan Federico Valverde'nin de ayrılmaya olumlu yaklaştığı günlerde, pazarlıkların ne yönde ilerleyeceği ve ciddi bir bonservis indirimi olup olmayacağı ayrıca tartışma konusu oldu.

FEDERICO VALVERDE VE REAL MADRID İLE YENİ SEZONU

Bu sezon eflatun beyazlı forma ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 asist yapmıştı.