Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini NEO Spor YouTube kanalında değerlendirdi. Esasen ise Fenerbahçe'nin son dakikalardaki golüyle 1-1 biten derbi özelinde, Serdar Ali Çelikler'den prim çıkışı geldi ve Okan Buruk'u hedef gösterdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASINDA SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN MAURO ICARDI VE YUNUS AKGÜN VURGUSU

Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında son dakikalarda puanlar kaybetmesine, Serdar Ali Çelikler'den flaş bir değerlendirme geldi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerini gündeme taşıyan Serdar Ali Çelikler, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün galibiyet primi için oyuna alındığını ve bunun bedelinin de çok ağır olduğunu belirtti. İlave olarak da ünlü spor yorumcusu, Okan Buruk'un bu süreçte taktikten ziyade tamamen Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ü gözettiğini ama bu tercihin dezavantaja dönüştüğünü anlattı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN FİNALİ NASIL OLMUŞTU?

Galatasaray Leroy Sane'nin 27. dakikadaki golüyle derbide 1-0 öne geçmiş ve maçın son bölümüne kadar da skoru korumuştu. Ardından ise iki takım da oyuncu değişiklikleri yaparken, Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Yunus Akgün hamleleri gelmişti. En nihayetinde ise 90+5'te sahneye çıkan Jhon Duran, takımı adına önemli bir gol atmış ve derbinin beraberlikle bitmesini sağlamıştı.