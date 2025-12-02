Menü Kapat
13°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert bir eleştiri geldi. Derbinin 1-1 bitmesiyle birlikte Okan Buruk'un tercihlerini öne çıkaran Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'daki Mauro Icardi ve Yunus Akgün konusuna ayrıca dikkat çekti.

Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
21:12
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
21:16

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini NEO YouTube kanalında değerlendirdi. Esasen ise Fenerbahçe'nin son dakikalardaki golüyle 1-1 biten derbi özelinde, Serdar Ali Çelikler'den prim çıkışı geldi ve Okan Buruk'u hedef gösterdi.

Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASINDA SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN MAURO ICARDI VE YUNUS AKGÜN VURGUSU

Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında son dakikalarda puanlar kaybetmesine, Serdar Ali Çelikler'den flaş bir değerlendirme geldi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerini gündeme taşıyan Serdar Ali Çelikler, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün galibiyet primi için oyuna alındığını ve bunun bedelinin de çok ağır olduğunu belirtti. İlave olarak da ünlü spor yorumcusu, Okan Buruk'un bu süreçte taktikten ziyade tamamen Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ü gözettiğini ama bu tercihin dezavantaja dönüştüğünü anlattı.

Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN FİNALİ NASIL OLMUŞTU?

Galatasaray Leroy Sane'nin 27. dakikadaki golüyle derbide 1-0 öne geçmiş ve maçın son bölümüne kadar da skoru korumuştu. Ardından ise iki takım da oyuncu değişiklikleri yaparken, Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Yunus Akgün hamleleri gelmişti. En nihayetinde ise 90+5'te sahneye çıkan Jhon Duran, takımı adına önemli bir gol atmış ve derbinin beraberlikle bitmesini sağlamıştı.

Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFER PLANLAMALARI NE YÖNDE?
Sarı kırmızılıların, ara dönemde birkaç kritik takviye gerçekleştirmesi bekleniyor.
TGRT Haber
