Edirne'de litrelerce su boşa aktı! Sokak arasında şelale oluştu

Edirne'de, özel bir firma tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yaşanan aksaklık sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çalışma esnasında içme suyu isale hattına yanlışlıkla zarar verilmesi sonucu boruda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fışkıran tazyikli su, metrelerce yükseğe ulaşarak adeta bir fıskiye görüntüsü oluşturdu ve bölgedeki işçilere zor anlar yaşattı. Edirne Belediyesi ekipleri, hat üzerinde oluşan hasarı gidermek ve su akışını kontrol altına almak amacıyla derhal onarım çalışması başlattı.