İran’da yüzbinler meydanlarda: Protestocular intikam çağrısı yapıyor

İran’da İsrail ve ABD’nin saldırılarına tepki gösteren yüz binlerce kişi meydanlara indi. Yoğun bir kalabalık oluşturan protestocular saldırılarda hayatını kaybeden İran dini liderini anarak intikam çağrısında bulundu. Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde, Hamaney için kurulan anma alanlarında fotoğraflar önüne mumlar yakılarak dua edildi. Tekbir seslerinin yükseldiği meydanda Hamaney’in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Damarlarımızdaki kan rehberimize feda olsun" sloganları attı.