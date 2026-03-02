Husumetlisini öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'da 27 Şubat akşamı Mamak'ta meydana gelen olayda, aracıyla seyir halindeyken önü kesilen Y.C.B., ağabeyi M.B.'nin daha önce husumet yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde Y.C.B.'nin tekme tokat öldüresiye dövüldüğü, tabanca kabzası ile başına vurulduğu, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çerçevesinde, kimlikleri belirlenen 3 zanlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.