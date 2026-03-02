Husumetlisini öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada

Ankara'da 27 Şubat akşamı Mamak'ta meydana gelen olayda, aracıyla seyir halindeyken önü kesilen Y.C.B., ağabeyi M.B.'nin daha önce husumet yaşadığı 3 kişi tarafından darp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde Y.C.B.'nin tekme tokat öldüresiye dövüldüğü, tabanca kabzası ile başına vurulduğu, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çerçevesinde, kimlikleri belirlenen 3 zanlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

