Emre Kıvılcım evlilik sonrası görüntülendi! Nikah yüzüğü dikkat çekti

Kısa süre de evlenerek dikkatleri üzerine çeken ünlü çift Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, nikah ve nişan arasını açmayarak, 2 gün arayla evlendiler. Aile arasında sade bir törenle evlenen çift, gündem oldu. Ünlü oyuncu Emre Kıvılcım, Selim Bayraktar’ın oyunun galasına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emre Kıvılcım, evlilik sonrası görüntülenerek nikah yüzüğüyle dikkat çekti.

EMRE KIVILCIM EVLİLİK SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ!

Ünlü oyuncu Emre Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu Yulduz Rajabova ile evlendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik, dikkatleri üzerine çekti. Sade bir törenle evlenerek dünyaevine giren Emre Kıvılcım ve eşi Yulduz Rajabova, nişan haberlerinin ardından kısa süre içinde evlendiler.

Magazin dünyasında bomba etkisi oluşturan bu haber sonrası dikkatleri üzerine çeken Emre Kıvılcım, geçtiğimiz cumartesi akşamı Selim Bayraktar’ın ‘Windsor’un Şen Kadınları’ oyunun galasına katıldı. Orada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Aile arasında evlenen çift, gündem olurken Emre Kıvılcım Bayraktar’ın oyunun galasına katılarak evliliği hakkında sorulan soruları cevapladı. Nişan ve düğün arasında kısa bir süre bulunması gündem olurken evlilik sonrası ilk kez görüntülendi.

NİKAH YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncu Emre Kıvılcım’ın magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, evlilik sonrası bir oyunun galasında görüntülenen Emre Kıvılcım evliliği hakkında konuştu.

Nikah yüzüğünü gazetecilerin sorması üzerine gösteren başarılı oyuncu Emre Kıvılcım, “Aile arasında ufak bir nikah yaptık. Düğünü Taşkent’te yapmak istedik. O yüzden çok da duyurmadık ama çekmişler etmişler paylaştılar. Bir iki ay sonra bir düğün planımız var” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Evlilik ve yüzük muhabbetlerinin arasına son zamanlarda oynadığı TRT tabiii yapımı ‘Sumud’ dizisi hakkında da sorulara cevap veren Emre Kıvılcım, Mardin’deki kar yağışının seti etkilediğini açıkladı.

Emre Kıvılcım, “Çekimler 10 gün önce bitti. Biraz uzun sürdü. Mardin’de beklenmeyen kar yağışları sebebiyle hikayemiz Filistin’e geçtiği için kar görmemek için set iptal oldu. Şifa ile çok iyi anlaştık. 2 aylık bir projeydi zaten… Çok değerli arkadaşlarla çalıştık. Hikaye de çok gerçek olunca ve kanayan bir yarayı anlatınca herkes o psikolojide sete geldi. Sakin ve güzel geçti. Merakla bekliyoruz bakalım” dedi.