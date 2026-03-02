ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu ile Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları çektiği video ile paylaştı. Ivana Sert, "Roket sesleri duymak kolay değil" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil İran, ABD-İsrail saldırısına misilleme olarak Dubai'deki ABD üslerine saldırdı. Ivana Sert, oğluyla birlikte Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı. Modacı Ivana Sert, oğlu ile birlikte Dubai'de bulunduğunu ve olaylar sırasında korku dolu anlar yaşadığını çektiği video ile paylaştı. Ivana Sert ve oğlu, olayın başladığı akşam İstanbul'a dönmeyi planlıyordu ancak atılan füzeler nedeniyle uçuşlar iptal oldu. Sert, Türkiye'ye dönmek istediğini ve anormal günler yaşandığını, sürekli alarmların çaldığını ifade etti. Ivana Sert, roket sesleri duymanın kolay olmadığını ancak ortamın sakinleştiğini belirtti ve bölgedekilere sokaklara çok çıkmamalarını tavsiye etti.

IVANA SERT DUBAİ'DE KALDIKLARINI, UÇUŞLARIN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.

IVANA SERT: TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.

Ivana Sert, daha sonra, "Biz iyiyiz, Ateş ile hâlâ buradayız. Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, kolay değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." dedi.