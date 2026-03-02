Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil

Kategoriler
ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu ile Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları çektiği video ile paylaştı. Ivana Sert, "Roket sesleri duymak kolay değil" dedi.
Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.
Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.
Ivana Sert, daha sonra, "Biz iyiyiz, Ateş ile hâlâ buradayız. Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, kolay değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." dedi.