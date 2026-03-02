Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleştirdi. Oğlu ile birlikte Dubai'de olan Ivana Sert yaşadığı korkuyu paylaştığı video ile anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 16:22

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan 'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kentine düşmüştü. Oğlu ile Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı dolu anları çektiği video ile paylaştı. Ivana Sert, "Roket sesleri duymak kolay değil" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İran, ABD-İsrail saldırısına misilleme olarak Dubai'deki ABD üslerine saldırdı. Ivana Sert, oğluyla birlikte Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı.
Modacı Ivana Sert, oğlu ile birlikte Dubai'de bulunduğunu ve olaylar sırasında korku dolu anlar yaşadığını çektiği video ile paylaştı.
Ivana Sert ve oğlu, olayın başladığı akşam İstanbul'a dönmeyi planlıyordu ancak atılan füzeler nedeniyle uçuşlar iptal oldu.
Sert, Türkiye'ye dönmek istediğini ve anormal günler yaşandığını, sürekli alarmların çaldığını ifade etti.
Ivana Sert, roket sesleri duymanın kolay olmadığını ancak ortamın sakinleştiğini belirtti ve bölgedekilere sokaklara çok çıkmamalarını tavsiye etti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

IVANA SERT DUBAİ'DE KALDIKLARINI, UÇUŞLARIN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.

Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil

IVANA SERT: TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.

Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil

Ivana Sert, daha sonra, "Biz iyiyiz, Ateş ile hâlâ buradayız. Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, kolay değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Modacı Pınar Kerimoğlu Dubai'deki son durumu anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı! "Ev, arsa ne varsa satın"
ETİKETLER
#iran
#korku
#dubai
#Füzeler
#Ivana Sert
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.