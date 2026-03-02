Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı! "Ev, arsa ne varsa satın"

İrem Derici geçtiğimiz haftalarda nişanlandığı Melih Kunukçu'dan ayrıldı. Melih Kunukçu ile olan tüm fotoğrafları silen İrem Derici son olarak ise tüm takipçilerinden özür diledi ve "Kendime kızıyorum; ona da kızıyorum ama kendime daha çok, çünkü burayı Whatsapp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim" dedi.

İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı!
02.03.2026
02.03.2026
saat ikonu 10:33

önümüzdeki yaz evleneceğini söylediği Melih Kunukçu'dan geçtiğimiz gün ayrıldı. İkili hakkında birçok haber çıkarken, İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Melih Kunukçu ile barıştığını belirten İrem Derici, kendine kızdığı uzun bir yazı paylaştı.

İREM DERİCİ, MELİH KUNUKÇU İLE BARIŞTI

Nişanlısı Melih Kunukçu'nun fotoğrafını paylaşan İrem Derici, "Sizinle geride bıraktığımız 15. yılımız, inanılmaz bence, nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Benden nefret eden de çok oldu, beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu bu kadar yıldır. Ben hiçbir günümü saklamadım sizden, mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da. 15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım. Ama iş bazen değişiyor; beni ben olarak kabul edip, bana kraliçeler gibi davranan bir adamı (denyolukları yok mu, çok ama ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde çemkirmek İrem? İşte haklıyken haksız olmak 101, net) neden bu kadar odak noktası haline getiyorsun?! Kendime kızıyorum; ona da kızıyorum ama kendime daha çok, çünkü burayı Whatsapp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim" dedi.

İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı! "Ev, arsa ne varsa satın"

Ayrılık haberlerinin ardından çıkan haberlere de sitem eden İrem Derici, "Biz aile büyüklerimizle bir yola girdik, hayatımızın da en keyifli günüydü nişanımız. Ailemizden özür diliyorum gerçekten, sonsuza kadar ergen bi’ kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü 😂🧿🥂 Fakat; bu mevzudan nemalanmak uğruna, yaşam haklarını, haklamızı ihlal etmeye çalışan, tercihlerimizi, tercihlerinizi iki ucuz tık uğruna malzeme eden herkesin de haberi olsun, adliyede yanınızda en son görmek isteyeceğiniz insanı hedef seçtiniz ;) Ev, arsa, döviz, altın vs. hemen satın, içiniz rahat satın; muazzam güzel gönüllü derneklere gidecek paranız. 🙏🏻 Her şeyden önce kendinize saygınız olsun diyeceğim ama siz de haklısınız amk, olamaz ya. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak. İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim ❤️ AMA BAK!.. Neyse, you know me, you know" dedi.

İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı! "Ev, arsa ne varsa satın"

MELİH KUNUKÇU KAÇ YAŞINDA?

İrem Derici ile nişanlı olan Melih Kunukçu, 25 yaşındadır. DJ olan Melih Kunukçu, 10 yıllık dans geçmişine sahip. Kunukçu 4 yıldır müzik prodüktörlüğü yapmaktadır.

İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı! "Ev, arsa ne varsa satın"
ETİKETLER
#Magazin
#nişan
#barışma
#irem derici
#Melih Kunukcu
#Magazin
