Modacı Pınar Kerimoğlu, bir süredir Dubai'de yaşıyor. İsrail'in cumartesi günü İran'a yönelik başlattığı savaşın 3. gününde de çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Pınar Kerimoğlu, İran'ın Dubai'de ABD üssünü vurması sonrası çok korktuğunu söyledi. TGRT Haber'e bağlanan Pınar Kerimoğlu Dubai'deki son durumu paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Modacı Pınar Kerimoğlu Dubai'deki son durumu anlattı Dubai'de yaşayan modacı Pınar Kerimoğlu, İsrail-İran çatışmaları nedeniyle bölgede yaşananları, duyduğu patlama seslerini ve Dubai'deki güvenlik durumunu aktardı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Dubai'de İsrail-İran çatışmalarının etkilerini ve yaşadığı korkuyu paylaştı. Kerimoğlu, İran'a yakın olmaları nedeniyle patlama seslerini duyduklarını ve Dubai'de sığınak altyapısının olmadığını belirtti. Dubai yetkilileri, duyulabilecek sesler konusunda halkı bilgilendirirken, Kerimoğlu yakınlara füze düşme ihtimalinde telefonlara uyarı geldiğini aktardı. Güvenlik önlemleri kapsamında okullar iki gün süreyle online eğitime geçti.

PINAR KERİMOĞLU, DUBAİ'DEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Pınar Kerimoğlu, Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevapladı. Dubai'deki son durumu paylaşan Pınar Kerimoğlu, "Neye uğradığımız bilmiyorduk. Neyle karşılaştığımızı. Dubai'nin yetkili kişileri sosyal medyadan açıklamalar yaptı. 'Sesler duyabilirsiniz' diye. Dubai savaş altında değil, şuanda kendini korumada. Dubai çok küçük bir yer. Biz de uzakta bir şey olsa bile yanınızda oluyor gibi. Sanırım İran'a en yakın yerdeyiz tüm patlamaların hepsini duyuyoruz" dedi.

Kerimoğlu Dubai'de sığınakların olmadığını belirtti ve "Bir iki tane düşen gördük. Çok fazla ses var. 'Bir yere mi gitsek' diye konuşuyoruz. Sonra en güvenlisi evimiz diyoruz. Dubai'de alt yapı olarak sığınak diye bir anlayışın olduğunu düşünmüyorum" Zaten insanlarında sığınaklara gidin diye bir açıklama da olmadı" dedi.

Dubai'deki güvenlik önlemlerinden bahseden Pınar Kerimoğlu, "Mesele burada şey var. Eğer senin oturacağın yerin yakınında füze patlatılacaksa telefonlara uyarı veriyor. "Hemen evlerinize gidin" diye Bu bizde bir kere çaldı" dedi. Okullar iki boyunca online siteme geçti.