Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

BURÇİN TERZİOĞLU’NDAN EZEL DİZİSİ HAKKINDA ÇARPICI İTİRAF!

Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı’nın kızı olarak seyirci karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, daha sonra Kerpeten Ali’nin eşi olarak ekranlara gelmişti. Oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Terzioğlu, Ezel dizisiyle de büyük beğeni kazanmıştı. Ünlü oyuncu yıllar sonra Ezel dizisiyle alakalı ilginç bir itirafta bulundu. Burçin Terzioğlu, dizinin setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı.

BURÇİN TERZİOĞLU KENDİSİNE TAKILAN LAKABI İLK KEZ AÇIKLADI!

Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulunan Terzioğlu, yıllar sonra Ezel dizisiyle ilgili ilginç bir sırrı da gün yüzüne çıkardı. Ünlü oyuncu, Ezel dizisinin setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı. Terzioğlu, kendisine takılan lakap hakkında şu şekilde konuştu:

“Bir karavan düşün. İçinde Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya var. O kadar erkeğin içinde bana ‘Burhan’ derlerdi.”

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya gibi usta isimlerle birlikte Ezel dizisinde boy gösteren Burçin Terzioğlu, erkek egemen kadronun içinde esprili bir lakapla anıldığını itiraf etti.