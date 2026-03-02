Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, katıldığı bir programda Ezel dizisi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı. İşte detaylar…

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı
Fatimatüzzehra Maslak
02.03.2026
02.03.2026
Son olarak Ben Leman dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı Burçin Terzioğlu, katıldığı bir YouTube programda dizisi hakkında şoke eden bir itirafta bulundu. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Burçin Terzioğlu, Ezel dizisiyle de bir hayli ilgi görmüştü. Ünlü oyuncu yıllar sonra Ezel dizisiyle alakalı ilginç bir itirafta bulundu. Burçin Terzioğlu, dizinin setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı. İşte Ezel dizisinin setinde Burçin Terzioğlu’na takılan lakap…

BURÇİN TERZİOĞLU’NDAN EZEL DİZİSİ HAKKINDA ÇARPICI İTİRAF!

Oyunculuk kariyerine birçok dizi, film ve sinema projesi sığdıran Burçin Terzioğlu, yıllar sonra Ezel dizisi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Ezel dizisinde ‘Azad Karaeski’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Terzioğlu, itirafıyla herkesi şaşırttı.

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

Son olarak Ben Leman dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, Türk televizyon tarihinin unutulmaz projelerinden biri olan Ezel dizisiyle de bir hayli ilgi görmüştü. Katıldığı bir YouTube programda Ezel dizisi hakkında şoke eden bir itirafta bulunan ünlü oyuncu, gündemine bomba gibi oturdu.

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı’nın kızı olarak seyirci karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, daha sonra Kerpeten Ali’nin eşi olarak ekranlara gelmişti. Oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Terzioğlu, Ezel dizisiyle de büyük beğeni kazanmıştı. Ünlü oyuncu yıllar sonra Ezel dizisiyle alakalı ilginç bir itirafta bulundu. Burçin Terzioğlu, dizinin setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı.

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

BURÇİN TERZİOĞLU KENDİSİNE TAKILAN LAKABI İLK KEZ AÇIKLADI!

Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulunan Terzioğlu, yıllar sonra Ezel dizisiyle ilgili ilginç bir sırrı da gün yüzüne çıkardı. Ünlü oyuncu, Ezel dizisinin setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı. Terzioğlu, kendisine takılan lakap hakkında şu şekilde konuştu:

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

“Bir karavan düşün. İçinde Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya var. O kadar erkeğin içinde bana ‘Burhan’ derlerdi.”

Burçin Terzioğlu’ndan Ezel dizisi hakkında çarpıcı itiraf! Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya gibi usta isimlerle birlikte Ezel dizisinde boy gösteren Burçin Terzioğlu, erkek egemen kadronun içinde esprili bir lakapla anıldığını itiraf etti.

