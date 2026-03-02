Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

Kategoriler
Son dönemde UNICEF için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle "Türkiye'yi yardıma muhtaç gösterdiği" iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, son olarak Milano Moda Haftası'na katıldı. Hayranlarının yoğun ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte güçlük çeken Hadise'ye eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan da gönderme geldi.
HADİSE MİLANO SOKAKLARINDA YÜRÜYEMEDİ
Hadise, Milano Moda Haftası'nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Hadise, aracına binmekte zorluk yaşadı.
Hadise'nin videosunun çıkmasının ardından eski sevgilisi Sinan Akçıl, “Yurt dışında çok ünlüymüş gibi sahte PR yapılınca eski günahlar affolmuyor…” dedi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, "İyiyim, teşekkür ederim. Milano'dan geliyoruz, çok güzel ve keyifli geçti" dedi.
Moda haftasının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Hadise, yeni albüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Hadise, albümünde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.