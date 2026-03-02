Son dönemde UNICEF için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle "Türkiye'yi yardıma muhtaç gösterdiği" iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, son olarak Milano Moda Haftası'na katıldı. Hayranlarının yoğun ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte güçlük çeken Hadise'ye eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan da gönderme geldi.

HABERİN ÖZETİ Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi! Hadise, UNICEF Ramazan bağışı videosu nedeniyle eleştirilirken Milano Moda Haftası'na katıldı ve eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan gönderme aldı. Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle eleştirildi. Milano Moda Haftası'na katılan Hadise, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Sinan Akçıl, Hadise'nin Milano Moda Haftası'na katılımıyla ilgili bir gönderme yaptı. Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Hadise, yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini ve albümünde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.

HADİSE MİLANO SOKAKLARINDA YÜRÜYEMEDİ

Hadise, Milano Moda Haftası'nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Hadise, aracına binmekte zorluk yaşadı.

SİNAN AKÇIL'DAN HADİSE'YE GÖNDERME

Hadise'nin videosunun çıkmasının ardından eski sevgilisi Sinan Akçıl, “Yurt dışında çok ünlüymüş gibi sahte PR yapılınca eski günahlar affolmuyor…” dedi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, "İyiyim, teşekkür ederim. Milano'dan geliyoruz, çok güzel ve keyifli geçti" dedi.

Moda haftasının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Hadise, yeni albüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Hadise, albümünde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.