Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

Hadise Milano Moda Haftası'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Otelinden çıktıktan sonra etrafını saran hayranları sebebiyle aracına binemeyen Hadise'ye eski sevgilisi Sinan Akçıl yüklendi. Akçıl, "Sahte PR yapılınca eski günahlar affolmuyor” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 10:07

Son dönemde için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle "Türkiye'yi yardıma muhtaç gösterdiği" iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan , son olarak Milano Moda Haftası'na katıldı. Hayranlarının yoğun ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte güçlük çeken Hadise'ye eski sevgilisi 'dan da gönderme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Hadise, UNICEF Ramazan bağışı videosu nedeniyle eleştirilirken Milano Moda Haftası'na katıldı ve eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan gönderme aldı.
Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan bağışı videosu nedeniyle eleştirildi.
Milano Moda Haftası'na katılan Hadise, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Eski sevgilisi Sinan Akçıl, Hadise'nin Milano Moda Haftası'na katılımıyla ilgili bir gönderme yaptı.
Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
Hadise, yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini ve albümünde Aleyna Tilki imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HADİSE MİLANO SOKAKLARINDA YÜRÜYEMEDİ

Hadise, Milano Moda Haftası'nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Hadise, aracına binmekte zorluk yaşadı.

Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

SİNAN AKÇIL'DAN HADİSE'YE GÖNDERME

Hadise'nin videosunun çıkmasının ardından eski sevgilisi Sinan Akçıl, “Yurt dışında çok ünlüymüş gibi sahte PR yapılınca eski günahlar affolmuyor…” dedi.

Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, "İyiyim, teşekkür ederim. Milano'dan geliyoruz, çok güzel ve keyifli geçti" dedi.

Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!

Moda haftasının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Hadise, yeni albüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Hadise, albümünde imzalı bir şarkı olduğunu açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#hadise
#sinan akçıl
#Aleyna Tilki
#unıcef
#Milano Moda Haftası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.