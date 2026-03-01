İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ronay'ın sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeler paylaştığı paylaşımlarında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

Dinle Özetle

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 36

HABERİN ÖZETİ Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik paylaşımları nedeniyle "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Ronay hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, Ronay'ın sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle açıldı. Suçlama, Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama"dır. Ronay, paylaşımlarında "Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem bomba falan alırız, zekât olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

ECE RONAY NE DEDİ

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.