Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ronay'ın sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeler paylaştığı paylaşımlarında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.
Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.