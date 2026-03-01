Menü Kapat
Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlüsü hakkında re'sen başlatıldığını duyurdu. Ronay'ın sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeler paylaştığı paylaşımlarında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

ECE RONAY NE DEDİ

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

