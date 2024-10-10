Mahkemeden Ece Ronay kararı! Yargılandığı davada ceza aldı

10 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:48

Erzurum’da bir grup öğretmenin paylaştığı fotoğrafa hakaret içerikli yorum yapan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yargılandığı davada karar çıktı. Hakaret suçlamasıyla yargılanan Ece Ronay ceza aldı.

Erzurum’da Türkçe ve Kürtçe ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında fotoğraf çekilen ve hakaret​ eden 4 öğretmene sosyal medya üzerinden hakaret eden Ece Ronay’a dava açılmıştı. Ece Ronay’a 46 gün karşılığında adli para cezası verildi

ECE RONAY​'IN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR

Erzurum’un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında çekindikleri fotoğrafı paylaşan 4 öğretmen, el hareketi nedeniyle açığa alınmış ve aklanarak görevlerine tekrar geri dönmüştü. 4 öğretmen yaptıkları paylaşımla ilgili küfür, hakaret ve tehdit içerikli yorumlar hakkında ise şikayetçi oldu.

ECE RONAY'A MAHKEDEN CEZA

Öğretmenlerin fotoğrafı hakkında hakaret içerikli yorum yapan Ece Ronay hakkında, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. ‘Sosyal medya fenomenleri arasında kullanılan ve hakaret veya küfür niteliği taşıdığını bilmediği bir kelimeyi eleştirmek amacıyla kullandığını’ söyleyerek kendini savunan Ece Ronay, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın 4 Ekim 2024’te görülen karar duruşmasında, birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.