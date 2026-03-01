Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım

Son olarak Ben Leman dizisinde rol alan Burçin Terzioğlu, katıldığı İbrahim Selim programda itiraflarıyla dikkat çekti. Daha çok kadın ağırlıklı dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, yapılan araştırma sonrası "Tek kişi çıkmışım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 16:29

Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Merhamet, Asaf ve Hükümsüz gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, son olarak ise Ben Leman dizisi ile ekranda yer aldı. Katıldığı programda özel hayatının yanında sözleriyle de dikkat çeken Burçin Terzioğlu

HABERİN ÖZETİ

Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Burçin Terzioğlu, katıldığı bir programda, Türkiye'de çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp kariyerine devam eden ve adı büyük bir olayla anılmayan tek kişi olduğunu açıkladı.
Türkiye'de çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp adı skandallarla anılmayan tek isim olduğu belirtildi.
Oyunculuk kariyerine henüz 5 yaşındayken "Patron Duymasın" dizisiyle başladı.
9 Mart 1980 doğumlu olan oyuncu, "Poyraz Karayel" ve "Merhamet" gibi birçok popüler dizide rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BURÇİN TERZİOĞLU YAPILAN ARAŞTIRMADA TEK KİŞİ ÇIKTI

Burçin Terzioğlu katıldığı programda, "Bir araştırma yapılmış. 'de çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hala devam ettiren ve adı büyük bir olayla anılmayan tek kişi çıkmışım.” dedi.

Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım

BURÇİN TERZİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 1980 doğumlu olan Burçin Terzioğlu, henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın dizisiyle katıldı. Oyuncu daha sonra Mahallenin Muhtarları, Yılan Hikayesi, Kadın İsterse, Fırtına gibi dizilerde rol aldı.

Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım
ETİKETLER
#oyunculuk
#Dizi Oyuncusu
#Burçin Terzioğlu
#Ben Leman
#TÜRKİYE
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.