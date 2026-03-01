Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım

Kategoriler
Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Merhamet, Asaf ve Hükümsüz gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, son olarak ise Ben Leman dizisi ile ekranda yer aldı. Katıldığı programda özel hayatının yanında sözleriyle de dikkat çeken Burçin Terzioğlu
Burçin Terzioğlu katıldığı programda, "Bir araştırma yapılmış. Türkiye'de çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hala devam ettiren ve adı büyük bir olayla anılmayan tek kişi çıkmışım.” dedi.
9 Mart 1980 doğumlu olan Burçin Terzioğlu, henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın dizisiyle katıldı. Oyuncu daha sonra Mahallenin Muhtarları, Yılan Hikayesi, Kadın İsterse, Fırtına gibi dizilerde rol aldı.