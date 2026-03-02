Honor'ın 'Robot Telefonu' tanıtıldı: Hem dans ediyor hem sohbet

Çinli teknoloji devi Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2026 etkinliğinde adından çokça söz ettirecek yeni telefonunu tanıttı. The Verge sitesinin haberine göre, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı "Robot Phone" kullanıcıların karşısına çıktı.

Akıllı telefon pazarına farklı bir soluk getirmeyi hedefleyen model, aslında arka kısmına entegre edilmiş gimbal destekli mekanik bir kamera koluna sahip. Kolun, sektördeki en küçük dört eksenli (4DoF) gimbal sistemi olduğu belirtildi.

Honor Robot Phone modelinin teknik özellikleri şimdilik kısıtlı olsa da, ana kameranın 200 Megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındırdığı firma tarafından doğrulandı. Cihaz, çeşitli AI kamera izleme modlarının yanı sıra konuşma sırasında başını sallama ve müziğin ritmine uygun şekilde dans etme fonksiyonlar da içeriyor.

YALNIZCA ÇİN PAZARINA ÖZEL OLACAK

Honor yetkilileri, Robot Phone'un piyasaya sürülme tarihi hakkında da önemli detaylar paylaştı. Yılın ikinci yarısında raflardaki yerini alacak olan akıllı telefon başlangıçta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.