DSİ işçi alımı kura çekimi nereden izlenir canlı yayın başlama saati? 2 Mart kura sonuçları

DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi adaylar tarafından yakından izleniyor. İŞKUR 1389 DSİ personel alımı başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Başvuru sürecinin ardından DSİ kura çekimine geçildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı başvurusu sonrası DSİ işçi alımı kura çekimi DSİ 11.Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanacak.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

Noter kura çekimi 02.03.2026 Pazartesi günü saat 10:00‘da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak olup DSİ 11.Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak aktarılacak ayrıca dileyen adaylar bildirilen adreste kura çekimini takip edebilecekler. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar ASİL ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da YEDEK aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre tespit edilecek. Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda (Ekskavatör Operatörü); İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında ASİL, 4 katı kadar da YEDEK aday, noter huzurunda çekilecek kura ile saptanacaktır. Belirlenecek olan ASİL ve YEDEK adaylara ilişkin yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter kura çekiliş sonuçları;

Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste

Sınava dâhil edilecek adaylara ilişkin liste

09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak.