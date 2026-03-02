Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DSİ işçi alımı kura çekimi nereden izlenir canlı yayın başlama saati? 2 Mart kura sonuçları

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 için beklenen gün ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 personel alımı için süreç kura çekimine geldi. İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden DSİ 1389 personel alımı başvuruna göre müracaatları kabul edilen adaylar noter kurasına katılacak. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar ASİL ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da YEDEK aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DSİ işçi alımı kura çekimi nereden izlenir canlı yayın başlama saati? 2 Mart kura sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 00:58

DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ve nihai isim listesi adaylar tarafından yakından izleniyor. 1389 DSİ başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Başvuru sürecinin ardından DSİ kura çekimine geçildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı başvurusu sonrası DSİ işçi alımı kura çekimi DSİ 11.Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanacak.

DSİ işçi alımı kura çekimi nereden izlenir canlı yayın başlama saati? 2 Mart kura sonuçları

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

Noter kura çekimi 02.03.2026 Pazartesi günü saat 10:00‘da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak olup DSİ 11.Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak aktarılacak ayrıca dileyen adaylar bildirilen adreste kura çekimini takip edebilecekler. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar ASİL ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da YEDEK aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre tespit edilecek. Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda (Ekskavatör Operatörü); İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında ASİL, 4 katı kadar da YEDEK aday, noter huzurunda çekilecek kura ile saptanacaktır. Belirlenecek olan ASİL ve YEDEK adaylara ilişkin yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

DSİ işçi alımı kura çekimi nereden izlenir canlı yayın başlama saati? 2 Mart kura sonuçları

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter kura çekiliş sonuçları;

  • Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste
  • Sınava dâhil edilecek adaylara ilişkin liste

09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak.

ETİKETLER
#personel alımı
#sonuçlar
#kura çekimi
#işkur
#Dsİ Işçi Alımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.