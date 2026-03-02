İran füzeleri Gazze semalarında görüldü

Kategoriler
ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da misilleme saldırılarına devam ediyor. İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Son olarak İran'ın misilleme olarak fırlattığı füzeler, Gazze semalarında görüntülendi.