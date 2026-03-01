İran, bir kez daha ABD ve İsrail'in hedefi oldu. ABD ve İsrail ordusu dün sabah saatlerinde İran'ı savaş uçakları ve füzelerle hedef aldı. İlk saldırıdan saatler sonra ABD ve İsrail medyada İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etmişti...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu İran dini lideri Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası ofisinde öldürüldüğü açıklandı. ABD ve İsrail, İran'ı savaş uçakları ve füzelerle hedef aldı. ABD ve İsrail medyası Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti. İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü devlet televizyonundan duyuruldu. Ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hamaney'in sığınakta saklanmak istemediği ve hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

İran'ı hüzne boğan o açıklama saatler sonra devlet televizyonundan geldi. İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü açıklandı. Ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

HAMANEY NEDEN SIĞINAĞA GİTMEDİ?

Peki Hamaney neden sığınağa gitmedi? Konuyla ilgili İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden bir açıklama geldi.

"SIĞINAKTA SAKLANMAK İSTEMEDİ"

Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu" dedi.