Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran, bir kez daha ABD ve İsrail'in hedefi oldu. ABD ve İsrail ordusu dün sabah saatlerinde İran'ı savaş uçakları ve füzelerle hedef aldı. İlk saldırıdan saatler sonra ABD ve İsrail medyada İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etmişti...
İran'ı hüzne boğan o açıklama saatler sonra devlet televizyonundan geldi. İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü açıklandı. Ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.
Peki Hamaney neden sığınağa gitmedi? Konuyla ilgili İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden bir açıklama geldi.
Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu" dedi.