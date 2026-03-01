Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu

ABD ve İsrail son saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. Ülkede 40 günlük yas ilan edilirken Hamaney'in neden sığınakta olmadığı merak konusu oldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden Hamaney'in neden sığınakta olmadığıyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

, bir kez daha ve 'in hedefi oldu. ABD ve İsrail ordusu dün sabah saatlerinde İran'ı savaş uçakları ve füzelerle hedef aldı. İlk saldırıdan saatler sonra ABD ve İsrail medyada İran dini lideri 'in öldürüldüğünü iddia etmişti...

İran dini lideri Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası ofisinde öldürüldüğü açıklandı.
ABD ve İsrail, İran'ı savaş uçakları ve füzelerle hedef aldı.
ABD ve İsrail medyası Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti.
İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü devlet televizyonundan duyuruldu.
Ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hamaney'in sığınakta saklanmak istemediği ve hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcı olduğu belirtildi.
Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu

İran'ı hüzne boğan o açıklama saatler sonra devlet televizyonundan geldi. İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü açıklandı. Ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu

HAMANEY NEDEN SIĞINAĞA GİTMEDİ?

Peki Hamaney neden sığınağa gitmedi? Konuyla ilgili İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden bir açıklama geldi.

Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu

"SIĞINAKTA SAKLANMAK İSTEMEDİ"

Genel Sekreter Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu" dedi.

İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldürüldü! Saldırılarda 2. gün
İran'da Hamaney'in yerine gelecek yeni isim için konsey kuruldu
Netanyahu, Hamaney'in ölümünü 'fırsat' olarak yorumladı ve İran halkına çağrı yaptı
#abd
#İsrail
#iran
#ali hamaney
#Ulusal Yas
#Dünya
