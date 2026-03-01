Menü Kapat
Netanyahu, Hamaney'in ölümünü 'fırsat' olarak yorumladı ve İran halkına çağrı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça bir mesaj yayımladı. Mesajda, Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini iddia etti. İran halkına da seslenen Netanyahu, ''büyük bir fırsat'' diyerek ''sokağa çıkın'' çağrısı yaptı.

AA
01.03.2026
01.03.2026
Başbakanı Binyamin , sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Netanyahu, İbranice hesabından, halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları oluşturacağız." iddiasında bulundu.

Netanyahu, Hamaney'in ölümünü 'fırsat' olarak yorumladı ve İran halkına çağrı yaptı

''REJİMİ DEVİRMEK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLÜN''

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadeleriyle savundu.

Netanyahu, Hamaney'in ölümünü 'fırsat' olarak yorumladı ve İran halkına çağrı yaptı

İsrail ordusu, kısa bir süre önce 28 Şubat sabahı saldırıların başlamasından beri ilk kez başkent Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve , Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Netanyahu, Hamaney'in ölümünü 'fırsat' olarak yorumladı ve İran halkına çağrı yaptı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

