İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'da Hamaney'in yerine gelecek yeni isim için konsey kuruldu İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei ile birlikte geçici liderlik konseyine Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi. Ayetullah Ali Rıza Arafi, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Ejei ile birlikte Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak yürütecek. Arafi, İranlı bir Şii din adamıdır ve Anayasa Koruma Konseyi, Uzmanlar Meclisi üyesidir. Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü, Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanı olarak görev yapmıştır. Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğmuştur. Arafi, 2009 ve 2018 yılları arasında Mostafa Enstitüsü'nün başındaydı.

İran devlet televizyonu IRNA'nın aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?

Arafi İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi, Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır. Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü, Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu. Babası Muhammed İbrahim el-Arafi, Humeyni'nin yakın arkadaşıydı. İslam Devrimi'nden önce vaiz ve yazar olarak çalışıyordu. Anayasa Koruma Konseyi'nin Uzmanlar Meclisi'ne katılmak için yaptığı yazılı sınava katılmamasına rağmen, İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerini düzenleyen Kanunun III. Maddesi sayesinde, Anayasa Koruma Konseyi'nin şartlarını geçersiz kılma yetkisine sahip olan İran'ın yüce liderinin takdirine bağlı onayı sayesinde, 2015 seçimlerinde Meclis'e seçildi.

EĞİTİM

Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi. Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi.

Arafi, 2009 ve 2018 yılları arasında Almostafa Enstitüsü'nün başındaydı. Almostafa Enstitüsü, "İslam Cumhuriyeti ideolojisini yaymak" ve "Şii İslam'ı yaymak" için kurulmuş bir dini eğitim merkezidir.