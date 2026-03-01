Hamaney'in ölümü sonrası Husilerden tavizsiz direniş desteği

Kategoriler
Yemen’deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yeni bir mesaj yayımladı.
Açıklamada, İran halkına, hükümetine ve İslam dünyasına taziye dilekleri iletilerek, Hamaney’in mustazafların devriminin lideri ve Kudüs yolunda şehit olduğu belirtildi.
Hamaney’in, başta ABD olmak üzere şer ve istikbar eksenine karşı yürüttüğü mücadelede tükenmeyen fedakarlık sembolü olduğu ifade edildi.
İran’ın mustazafların yanında yer aldığı, Müslümanların birliğini ve İslami değerleri yeniden ihya ettiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Husilerin İslam Cumhuriyeti’ne tam destek verdiği vurgulandı.
Açıklamada, ABD ve İsrail’e karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği, Hamaney’in kanının “zalimler ve saldırganlarla yürütülen mücadelenin yakıtı olacağı” belirtildi.