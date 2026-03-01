İran medyası Ayetullah Hamaney'in ölümünü resmen açıkladı. İran'da 40 günlük yas ilan edilirken ülkenin en üst dini ve siyasi makamına kimin geleceği de merak konusu.

HABERİN ÖZETİ İran'da Ayetullah Hameney'in yerine kim geçecek? İki isim konuşuluyor İran medyası Ayetullah Hamaney'in ölümünü duyurdu ve 40 günlük yas ilan etti, bu durum ülkenin dini liderliği için olası adaylar ve devam eden ABD-İsrail saldırıları hakkında soruları gündeme getirdi. İran'da Ayetullah Hamaney'in ölümü üzerine 40 günlük yas ilan edildi. Ülkenin dini liderliği için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni gibi isimlerin adı geçiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dini liderin yerinin isimlere bağlı olmadığını ve yeni bir liderin hemen seçilebileceğini belirtmişti. İran'a İsrail ve ABD tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiği ve 747 kişinin yaralandığı bildirildi.

İKİ İSMİN ADI KONUŞULUYOR

Bazı yorumlara göre eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin adı öne çıkarken bazı çevreler ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin gelebileceğini öngörüyor.

ERAKÇİ "HEMEN SEÇİM YAPILIR" DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, verdiği bir mülakatta, ABD'nin ülkelerine olası saldırıda dini lider Ali Hamaney'i hedef alacağı iddiaları sorulduğunda İran siyasi sisteminin isimlere bağlı olmadığını belirterek, "Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yeni bir lidere ihtiyaç duyulursa anında seçilir. Bu bir sistemdir ve köklü bir mekanizmaya dayanır. Halk tarafından destekleniyoruz, hiçbir şey çökmedi." demişti.

İRAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.