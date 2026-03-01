İran'da Ayetullah Hameney'in yerine kim geçecek? İki isim konuşuluyor

Kategoriler
İran medyası Ayetullah Hamaney'in ölümünü resmen açıkladı. İran'da 40 günlük yas ilan edilirken ülkenin en üst dini ve siyasi makamına kimin geleceği de merak konusu.
Bazı yorumlara göre eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin adı öne çıkarken bazı çevreler ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin gelebileceğini öngörüyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, verdiği bir mülakatta, ABD'nin ülkelerine olası saldırıda dini lider Ali Hamaney'i hedef alacağı iddiaları sorulduğunda İran siyasi sisteminin isimlere bağlı olmadığını belirterek, "Bu konuda herhangi bir sorun yok. Yeni bir lidere ihtiyaç duyulursa anında seçilir. Bu bir sistemdir ve köklü bir mekanizmaya dayanır. Halk tarafından destekleniyoruz, hiçbir şey çökmedi." demişti.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.