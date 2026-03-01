Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İran'a yapılanın korkunçluğunu ABD'li yetkili açıkladı: İlk 12 saatte 900 saldırı

ABD-İsrail ortak operasyonuyla İran'a başlatılan saldırılarla ilgili ABD'li bir yetkilinin sözleri olayın korkunç boyutunu gösterdi. Yetkili "İlk 12 saatte 900 saldırı yapıldı" derken amaçlananın ne olduğunu da paylaştı.

merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin 'a yönelik Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

"300 FÜZE FIRLATILDI"

Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.

"AMAÇ İRAN'I KOMŞULARINA SALDIRAMAZ HALE GETİRMEK"

Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.

ETİKETLER
#abd
#iran
#füze
#Fox News
#Destansı Öfke Operasyonu
#Dünya
