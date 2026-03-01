İsrail'den İran müzakereleriyle ilgili itiraf: Zaman kazanma taktiğiydi

ABD ile İsrail, cumartesi sabahı beklenen operasyonu başlattı. İki ülke, İran'daki hedeflere yönelik ortak saldırı düzenledi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği operasyonla ilgili İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi.

'OPERASYON TARİHİ HAFTALAR ÖNCE BELLİYDİ'

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon tarihini haftalar öncesinden belirledi.

KAN, İran ile yürütülen son müzakerelerin, planlanan askeri operasyona hazırlık amacıyla bir "aldatma ve zaman kazanma" taktiği olduğunu öne sürdü.

Kaynaklar, İsrail güvenlik kabinesinin dün sabah operasyonun amacını, "Tahran yönetimine ciddi zarar vermek" şeklinde onayladığını aktardı. Aynı kaynaklara göre ilk saldırı, "yüksek istihbarat hassasiyeti gerektiren" bir operasyon kapsamında İran liderliğini hedef aldı.

Haberde, İsrail değerlendirmelerine göre İran'ın siyasi ve güvenlik kurumlarından çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğü veya yaralandığı ayrıca İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresinden bazı isimlerin de kayıplar arasında olabileceği belirtildi. Saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail kaynaklarının açıklamaları, ABD Başkanı Trump'ın daha önce İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı değerlendirmelerle çelişiyor.

Donald Trump, İran'ın müzakereler sırasında anlaşmaya oldukça yaklaştığını ancak son anda geri adım attığını savunmuştu.

Trump ayrıca Tahran'ın hiçbir zaman gerçek bir anlaşmaya varma niyeti olmadığını iddia ederek, "Bu savaştan çıkmanın birçok yolu var. Süresini uzatabilir ya da kısaltabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD İLE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.