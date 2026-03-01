Kategoriler
MÜZAKERELER SÜRERKEN İSRAİL VE ABD'DEN İRAN'A SALDIRI
ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken sonunda korkulan oldu ve İsrail ile ABD'den İran'a ortak saldırı başlatıldı. İran da BAE, Bahreyn ve Katar gibi ülkelerde bulunan ABD üslerini ve İsrail'i hedef aldı. Trump, saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in öldürüldüğü bilgisini verirken İran uzun bir süre haberi doğrulamadı ancak ülkenin devlet medyası Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı.
İRAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ
İran medyası, İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh öldürüldüğünü açıkladı.
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi öldürüldü.
İRAN'DA GEÇİCİ LİDERLİK İÇİN KONSEY KURULACAK
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, pazar günü geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi.
TRUMP: İRAN BİZE SERT SALDIRIRSA GÖRÜLMEDİK BİR KARŞILIK VERECEĞİZ
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Çok sert saldırı yapacağız" sözüyle duyurduğu açıklamasına karşılık vererek şu ifadeleri kullandı:
"İran bugün çok sert, daha önce hiç vurmadıkları kadar sert bir saldırı düzenleyeceklerini açıkladı ama bunu yapmasınlar, çünkü yaparlarsa, daha önce hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı karşıya geleceğiz!"
İRAN EN ŞİDDETLİ SALDIRISINI BAŞLATTI
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran en şiddetli saldırısına hazırlandığını bildirmişti. İran, yeni saldırı dalgasını başlattığını duyurdu. Açıklamasının ardından Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği iddia edildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ
ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sırasında İran dini lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı.
Ordunun "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" açıklamasından sonra başlayan askeri hareketlilik içinde Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.
İRAN'DA HALK MEYDANLARA İNDİ
Dini lider Hamaney'in ölüm haberini alan İranlılar meydanlara inerek İsrail ve ABD'ye tepki dolu sloganlar attı. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalıklar, İran bayrakları ve Hamaney'in portrelerini taşıdı. Kalabalıklar içinde ağlayanlar ve slogan atanlar görüldü.
HAMANEY'İN DANIŞMANI VE ORDU KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ
İran, Hamaney'in ölümünün resmi olarak doğrulaıktan sonra dünkü saldırılarda hayatını kaybedenleri de açıklamaya başladı.
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur ile Hameney'in Başdanışmanı olan Ali Şemhani de öldü.
İRAN'IN İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ OLDU
İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Ölüm vakasının Tel Aviv’i hedef alan bir füze saldırı sonucu yaşandığı aktarılırken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.
İSRAİL ORDUSU: 30'DAN FAZLA HEDEF VURULDU
İsrail ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılar ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejim hedefleri ve askeri komuta merkezleri dahil 30'dan fazla hedefin vurulduğu belirtilerek, "İran’daki terör rejimi halkımızı tehdit edemeyecek hale gelene kadar yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceğiz" denildi.
DEVRİM MUHAFIZLARI: CEZALANDIRILACAKLAR
İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hamaney’in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanılırken şöyle denildi:
"ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz."
Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi.
İRAN DEVLET MEDYASI: HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ
Hamaney'le ilgili İran devlet medyasından açıklama geldi. Yapılan haberlerde Hamaney'in öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
İran devlet televizyonu, haberde "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.
Hamaney'in sabah ofisinde öldürüldüğü belirtilirken Bakanlar Kurulu ise, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.
HAMANEY'İN YAKINLARI ÖLDÜRÜLDÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞI: İRAN DONANMASI İMHA EDİLECEK
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini ifade etti. Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.
Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" savundu.
İRAN'DAN YENİ MİSİLLEME
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.
İç Cephe Komutanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci bir emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.
İSRAİL İRAN'IN FÜZE RAMPALARINI VURDU
İsrail ordusu, İran'a düzenlediği yeni hava saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu ileri sürdü.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, söz konusu hava saldırılarında ülkenin orta kesimindeki bazı hava savunma sistemleri ile füze fırlatma rampalarının hedef alındığı iddia edildi.
Ayrıca, Kum kentinde hedef alındığı belirtilen füze rampasından, yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyabilen "H-1" Gadr füzelerinin ateşlenebildiği aktarıldı.
TRUMP: SALDIRI ÇOK İYİ GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran’a yönelik son askeri saldırıyı "Çok iyi gidiyor" sözüyle değerlendirdi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülüp öldürülmediği sorulduğunda Trump, "Çoğu öldü, evet. Ama hepsini bilmiyoruz, çoğu öldü. Çok güçlü bir saldırıydı" yanıtını verdi. Trump İran’ın bir sonraki liderinin kim olacağıyla ilgili soruya ise, "Evet. Çok iyi bir fikrimiz var" dedi.
Mevcut askeri saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Başkanı, "Aslında istediğimiz sürece devam edecek. Ama zaten öyle bir hasar verdik ki sanki işlevsiz hale geldiler" ifadelerini kullandı.
BAĞDAT HAVALİMANI'NA İHA SALDIRISI
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki askeri noktaları hedef alan 10 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Saldırılarda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten komutanlık açıklamasında, askeri tesislerin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı en üst düzeyde teyakkuzda olunduğunu vurguladı.
Öte yandan Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.
BAE: 132 FÜZE İMHA EDİLDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına yönelik İran kaynaklı saldırılarda 132 füzenin imha edildiğini ve 195 dron saldırısının başarıyla engellendiğini açıkladı.
ABD'Lİ YETKİLİ: İLK 12 SAATTE İRAN'A 900 SALDIRI YAPILDI
ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a yönelik Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.
Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.
Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.
İRAN: HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU TAMAMEN İYİ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney hakkında yaptığı açıklamada "Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL'İN ASKERİ HEDEFLERİNİ VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yayımladığı bildiride "Gerçek Vaad 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının sürdüğünü duyurdu. Bildiride, söz konusu dalgalar kapsamında İsrail’in Hayfa kentindeki deniz üssü ve savaş gemilerinin demirleme alanı, Ramat David Hava Üssü, Hakirya bölgesindeki Savunma Bakanlığı kompleksi, Beyt Şemeş’teki askeri-sanayi yerleşkesi ile Aşdod’daki askeri sanayi merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Operasyonların kapsamının genişletilmeye hazır olduğu ifade edilen açıklamada, "Bölgedeki sabit ve hareketli hedefler, İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla kontrollü şekilde vurulacaktır. Sonraki dalgalar ise önceki tecrübeler ve inisiyatif doğrultusunda ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonundan daha kapsamlı ve daha yıkıcı olacaktır" denildi.
İRAN'DAN TEL AVİV'E SALDIRI
İran, İsrail’e yönelik yeni bir misilleme dalgası başlattı. Tel Aviv’deki binalara füzeler isabet ederken Hayfa bölgesinde de patlama sesleri duyuldu.
İran yanlısı milisler, Irak ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD askeri üslerine yönelik 16 ayrı saldırı düzenlediklerini ve onlarca insansız hava aracı fırlattıklarını iddia etti.
Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı. İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İsrail basınına konuşan olay yerindeki sağlık ekipleri, füze saldırısında yaralanan 40'lı yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İRAN İHA'SI DUBAİ HAVALİMANI'NI VURDU
İran'ın İnsansız Hava Aracı (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dünyanın en yoğun havalimanı olarak bilinen havalimanındaki yıkım görüldü.
Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı’ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
VURULAN OKULDA CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA
ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini ve 95 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Radmehr, hayatını kaybedenler arasında öğrencilerin yanı sıra veliler ile öğretmenlerin de bulunduğunu söyledi.
Saldırının ardından Hürmüzgan Valiliği, yaşanan can kayıpları nedeniyle yarın eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
HAMANEY'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM
ABD ve israil'den yapılan açıklamalarda öldüğü söylenen İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda Hazreti Ali'nin diğer ismi de geçerken İsrail'e mesaj içeren Farsça bir beyit yer aldı. Paylaşımda şu ifadeler geçti:
"Haydar'ın yüce adıyla (Aleyhisselam)
O ümmetin Firavun'una söyle; (Musa'nın ordusu gibi) Nil'e doğru geliyorlar, Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e doğru geliyor."
TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü açıkladı. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar ve Hamaney ile kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir.
İstihbaratımızı ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizi atlatamadı ve İsrail ile yakın işbirliği içinde, ne kendisi ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderler hiçbir şey yapamadı. Bu, İran halkının ülkelerini geri alması için en büyük şanstır. Birçok İran Devrim Muhafızları, ordusu ve diğer güvenlik ve polis güçlerinin artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık aradığını duyuyoruz.
Dün gece de söylediğim gibi, 'Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölümle karşılaşırlar!" Umarım İran Devrim Muhafızları ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşir ve ülkeyi hak ettiği büyüklüğe geri getirmek için bir birim olarak birlikte çalışırlar. Bu süreç yakında başlamalı, zira sadece Hamaney'in ölümü değil, ülke de sadece bir günde büyük ölçüde tahrip edildi, hatta yok edildi. Ancak ağır ve hedef odaklı bombardıman, Ortadoğu'da ve hatta dünyada BARIŞ hedefimize ulaşana kadar, hafta boyunca veya gerektiği sürece kesintisiz olarak devam edecektir!'"
İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE VE İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI
ABD destekli İsrail saldırılarının ardından İran misilleme saldırılarına başladı. Bölgedeki ABD üslerini hedef alan İran güçleri Katar, BAE ve Bahreyn'de bulunan üsleri bombaladı.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAMANEY VE PEZEŞKİYAN GÜVENDE
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.
Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.
Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.
İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI
İran, dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı deniz trafiğine kapattı. İran basınında yer alan haberlerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgede oluşan güvenlik riski nedeniyle deniz trafiğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve petrol rotalarına erişimi engellediği belirtildi.