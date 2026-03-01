ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Çok sert saldırı yapacağız" sözüyle duyurduğu açıklamasına karşılık vererek şu ifadeleri kullandı:

"İran bugün çok sert, daha önce hiç vurmadıkları kadar sert bir saldırı düzenleyeceklerini açıkladı ama bunu yapmasınlar, çünkü yaparlarsa, daha önce hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı karşıya geleceğiz!"