İsrail ve ABD saldırılarında İran dini lideri Hamaney'in gelini ve damadı öldürüldü

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in gelininin ve damadının öldürüldüğü belirtildi. İran merkezli reformist bir gazete olarak bilinen Etemad'ın haberine göre, Şehir Meclisi Üyesi Meysam Mozaffar konuya ilişkin açıklama yaptı. Mozaffar, Hamaney'in gelini ve damadının İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırılarda öldürülenlerin ismi Dr. Haddad Adel ve Mesbah olarak açıklandı.

İSRAİL BASINI: HAMANEY'İN KONUTUNA 30 BOMBA ATILDI

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı sırada İran lideri Ali Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını ileri sürdü. İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

''HAMANEY ARTIK ARAMIZDA DEĞİL''

Öte yandan İsrailli güvelik kaynakları da İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü öne sürmüştü. Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulunmuştu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürülmüştü. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtmişti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarılmıştı.