Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail ve ABD saldırılarında İran dini lideri Hamaney'in gelini ve damadı öldürüldü

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in gelininin ve damadının öldürüldüğü belirtildi. İran basınının duyurduğu açıklamayı Şehir Meclisi Üyesi Meysam Mozaffar yaptı.

28.02.2026
28.02.2026
ABD ve 'in saldırılarında dini lideri Ayetullah Ali 'in gelininin ve damadının öldürüldüğü belirtildi. İran merkezli reformist bir gazete olarak bilinen Etemad'ın haberine göre, Şehir Meclisi Üyesi Meysam Mozaffar konuya ilişkin açıklama yaptı. Mozaffar, Hamaney'in gelini ve damadının İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırılarda öldürülenlerin ismi Dr. Haddad Adel ve Mesbah olarak açıklandı.

İsrail ve ABD saldırılarında İran dini lideri Hamaney'in gelini ve damadı öldürüldü

İran'da yayımlanan Etemad gazetesinin haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in gelini ve damadının İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtilirken, İsrailli güvenlik kaynakları da Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti.
İran'da reformist bir gazete olan Etemad'ın Şehir Meclisi Üyesi Meysam Mozaffar'a dayandırdığı haberine göre, Hamaney'in gelini ve damadı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
Saldırılarda öldürülenlerin isimlerinin Dr. Haddad Adel ve Mesbah olduğu açıklandı.
İsrailli güvenlik kaynakları, İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü öne sürdü ve bir üst düzey yetkili, 'Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız' ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Daha önce de İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Hamaney'i ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı hedef aldığı ileri sürülmüş, ancak İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı suikast girişiminin başarısız olduğunu belirtmişti.
İsrail basını ayrıca, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu Ali Şemhani'nin hedef alındığını ve Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığını iddia etmişti.
İSRAİL BASINI: HAMANEY'İN KONUTUNA 30 BOMBA ATILDI

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı sırada İran lideri Ali Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını ileri sürdü. İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

''HAMANEY ARTIK ARAMIZDA DEĞİL''

Öte yandan İsrailli güvelik kaynakları da İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü öne sürmüştü. Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulunmuştu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti 'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürülmüştü. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da teşebbüsünde bulunulduğunu belirtmişti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarılmıştı.

