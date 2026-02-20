Menü Kapat
Yemen'de darbe girişimi! Başkanlık Sarayı'nda çatışma

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'deki güvenlik komitesi, silahlı grupların Meaşık Başkanlık Sarayı'na baskın girişiminde bulunduğunu duyurdu. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Yemen'de darbe girişimi! Başkanlık Sarayı'nda çatışma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 19:50

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Aden Valisi Abdurrahman Şeyh başkanlığındaki komite tarafından kentte bir "darbe girişimi" yaşandığı bildirildi.

Son günlerde "hükümetin çalışmalarını engellemeyi amaçlayan provokatif çağrılar, kaos çıkarma girişimleri ve yanlış yönlendirmeler" yaşandığı aktarılan açıklamada, bu çağrılar sonucunda silahlı grupların sabah saatlerinde Meaşık Başkanlık Sarayı önünde toplandığı belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Bu kapsamda "kargaşa, yolları kapatma ve güvenlik güçleri ile kamu mallarına saldırı" eylemleri gerçekleştirildiği ve güvenlik güçlerinin toplanan kişileri dağıttığı kaydedilen açıklamada, silahlı grupların daha sonra saray önünde yeniden toplandığı ve "sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla saraya girmeye çalıştığı" ifade edildi.

Yemen'de darbe girişimi! Başkanlık Sarayı'nda çatışma

"HESAP VERECEKLER"

Baskın girişiminin, "organize ve önceden planlanmış bir saldırı" olarak nitelendirildiği açıklamada, “bu silahlı gösteriye destek veren veya kışkırtan herkesin, yürürlükteki yasa ve düzenlemeler uyarınca hesap vereceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı” vurgulandı.

Açıklamada silahlı kişilerin hangi gruba bağlı olduğuna değinilmezken, bir süre önce kendini feshettiğini açıklayan Güney Geçiş Konseyinin konuya ilişkin bildirisinde, bu kişiler “gösteri yapan vatandaşlar” olarak zikredildi.

Yemen Başkanlık Konseyi kaynakları ise çıkan olaylarda yaralılar olduğunu aktardı.

Baskında yasa dışı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı, emniyet birimlerinin ise yolları kesmeye çalışan ve kargaşa oluşturan gruba müdahale ettiği ve dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

